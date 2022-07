La present edició de la Copa del Món de BTT tindrà la participació més alta

PalLa prova de la Copa del Món de BTT que es disputa a Vallnord - Pal Arinsal ha donat el tret de sortida aquest matí, amb la presentació oficial i la ja tradicional tallada de cinta per part de les autoritats a la zona de la Caubella de l'estació massanenca. "Estem davant de l'esdeveniment esportiu més important d'aquest 2022 que acollirà el país" ha afirmat el director general, Josep Marticella, que ha posat en valor la tasca feta durant els darrers mesos, ja que, segons ha explicat, "portem treballant en la prova des del setembre passat". A més a més, el director de la cursa de BTT de la Copa del Món, Albert Balcells, ha destacat que "tenim un augment del 34% d'equips inscrits respecte a l'anterior edició, del 2019, i això fa que estiguem en la prova amb més participació que hem organitzat". El director d'Andorra Turisme, Betim Budzaku ha recordat que "hem fet una aposta molt forta amb el cicloturisme, i aquesta prova és un autèntic orgull nacional".

Per la seva part, la cònsol major de la Massana, Olga Molné, ha declarat que "aquesta edició es disputarà completament aquí, sense baixar al centre de la parròquia, amb el que és un canvi important respecte totes les edicions anteriors". En aquest sentit, Marticella ha recordat que "hi haurà una prova pilot, a tot el país, per tal que el servei de transport públic sigui gratuït perquè serà un dels caps de setmana més rellevants de l'any i hem de garantir la mobilitat de tots els visitants, però també de tots els veïns que volen continuar fent vida normal". A més a més, el director general de l'estació massanenca ha remarcat que "s'ha treballat conjuntament amb Protecció Civil, Govern, el comú i el servei de circulació per tal de garantir la mobilitat per a tothom".

Circuits testats

El fet que la prova es disputi íntegrament en diferents zones de Vallnord - Pal Arinsal ha obligat a repensar tant els traçats de descens com els de cross country. En aquest sentit, la disputa recentment de les proves de la Copa de Catalunya van servir com a test per als nous circuits. Balcells ha explicat que "el retorn que vam tenir dels participants en les diferents modalitats va ser molt bo i els nous traçats han convençut i agradat molt". A més a més, ha afegit que "amb aquest canvi, el que hem pogut fer és integrar els circuits amb el paddock i la resta d'activitats que es faran, amb el que aconseguirem crear el que ens comenta sempre l'UCI, una autèntica atmosfera de ciclisme". Precisament, el representant de l'UCI Simon Burney ha apuntat que "la prova de Vallnord - Pal Arinsal ja s'ha convertit en un clàssic del món de la BTT" i ha lloat la bona tasca que s'ha fet des de tots els estaments.

Sostenibilitat

Un altre dels fets que han remarcat les autoritats en la roda de premsa és el caràcter sostenible de la competició. Molné ha demanat que "es tingui cura del medi ambient, i especialment compte amb les burilles de tabac, perquè farà molt bon temps i hi ha risc d'incendi". En el mateix sentit s'ha manifestat Marticella que ha afegit que "cal portar roba còmoda i protectors solars per seguir les diferents zones, amb les que es podrà anar amb els vehicles elèctrics o el telecadira, que s'alimenten en un 40% de l'energia que es genera en el parc solar de la Caubella".