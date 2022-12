Quatre esportistes d'Special Olympics Andorra, al Campionat de Catalunya de Bàdminton

Andorra la VellaLa federació esportiva Special Olympics Andorra, patrocinada per la Fundació Crèdit Andorrà, participarà en el Campionat de Catalunya de Bàdminton, organitzat per la Federació Catalana d'Esports per a persones amb discapacitat intel·lectual, amb la col·laboració de l'Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya. La competició tindrà lloc el diumenge 18 de desembre al pavelló municipal Francesc Macià de les Borges Blanques, a Lleida.

Per part de la delegació andorrana hi participaran quatre esportistes: Jennifer Vilchez, Paula Espineta, Sandra Carvalho i Enric Nieto. A més de la delegació andorrana també hi participaran els clubs Acudam, El Vilar, Sant Joan de Déu, Aspros Som i Serem, i el Club Esportiu Solc. En total hi competiran uns 180 atletes.

La Fundació Crèdit Andorrà patrocina la federació esportiva Special Olympics Andorra des del 2007, amb l'objectiu de contribuir a la integració social dels atletes, així com a l'organització i la seva participació en esdeveniments nacionals i internacionals d'aquestes característiques.

Es tracta d'un suport a una iniciativa que té com a missió la integració en la societat de les persones amb algun tipus de discapacitat intel·lectual, en condicions d'igualtat amb la resta de ciutadans, a través de l'esport. La pràctica esportiva és una via de desenvolupament personal i social, que millora la qualitat de vida i engresca en la superació personal.