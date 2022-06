Spursito regna en la segona 'Velada de Ibai'

Andorra la VellaLa segona edició de ‘La Velada del Año’ popularment coneguda com la vetllada d’Ibai, va tenir fins a cinc guanyadors en els respectius combats que es van celebrar, però un va sobresortir per sobre de la resta, l’andorrà Spursito. Si fa un any era un residents a Andorra vs. residents a Espanya, en aquesta segona Ibai va buscar combats i, sobretot combatents, amb molt de ganxo. I vist el succeït a les xarxes socials, Martí Miràs, popularment conegut com a Spursito, ho va petar en la seva victòria contra Carola. I no només perquè va guanyar el seu combat, sinó perquè va rebre les felicitacions, per exemple del Tottenham Hotspurs, dels qui va treure el seu sobrenom, o de l’FC Barcelona, per citar dos exemples. “Em va fer molta il·lusió aquella felicitació” explica Spursito que ha afegit que “espero aquesta temporada poder-los anar a veure en directe”.

L’streamer ha explicat com va anar el procés per arribar a la Velada. “Quan vaig saber que es faria la segona edició, vaig parlar amb l’Ibai perquè tenia moltes ganes de prendre-hi part” ha dit Miràs. Quant al motiu pel qual va decidir posar-se els guants de boxa, ha dit que “era un repte personal. Tenia moltes ganes de provar-me”. No obstant això, el procés no ha sigut pas fàcil i Spursito ha detallat que “agafar una rutina d’entrenament, posar-me en forma després de tants anys ha sigut complicat. Nosaltres tenim la nostra vida, els streams, i això de llevar-me a les vuit del matí per entrenar ha sigut molt dur, la veritat”.

“El que vam viure va ser una bomba! En alguns països vam estar a l’altura d’una final de Champions” recorda emocionat Spursito. Malgrat l’experiència tan positiva que va viure, ja ha dit que penja els guants i que en el futur, com a boxejador, no tornarà a participar en cap vetllada. “Em retiro, invicte, invencible” diu tot rient i afegeix que “ara un nou combat, ja tindria la pressió de guanyar; prefereixo deixar-ho així”.

Triomf andorrà

La victòria d’Spursito no va ser l’única amb sabor andorrà. Lolito, streamer resident al país, també es va emportar el seu combat, en aquesta ocasió contra Luzu, amb el que el Principat va fer doblet. “Vaig veure que hi havia una bandera andorrana a primera fila, i la veritat que sí, podem dir que Andorra va triomfar a la velada” ha destacat Miràs. A més a més, va afegir que “estic molt content per Lolito; vam entrenar junts en algun moment de la preparació i me n’alegro molt del seu triomf”.