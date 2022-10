Verdú espera consolidar-se en el top30 a Solden

Andorra la VellaEl campió de la Copa d'Europa d'esquí, Joan Verdú, estrenarà temporada en la prova de la Copa del Món de Solden. "Estic molt motivat i tinc moltes ganes de començar" ha explicat l'esquiador en la roda de premsa de presentació del curs. Verdú, acompanyat de dirigents federatius, patrocinadors i de l'entrenador per aquest curs, Juan Lago, ha exposat que "hem fet una molt bona pretemporada i he pogut entrenar bé, provar materials, i he pogut trobar la combinació que més se m'adapta".

Cal recordar que per preparar el curs 22/23, l'esquiador ha canviat les rutines i ha fet una part de la pretemporada a Europa, i un segon bloc de preparació que l'ha portat a Nova Zelanda. "Estic molt content amb l'entrenament, i l'equip. Estan molt motivats, i estem treballant molt bé. Això em dona molta confiança per afrontar els reptes que ens marquem" ha afirmat Verdú que ha assenyalat consolidar-se en el top30 com un dels objectius del curs, que l'acabarien portant a participar a les finals de la Copa del Món que el 2023 seran a Soldeu.

En aquesta línia, Lago ha apuntat que "aconseguir estar en el top30 a Solden, seria molt bo per començar la temporada". El preparador ha manifestat també que "per mi, aquesta és la primera temporada real del Joan en Copa del Món, malgrat que n'hagi disputat algunes proves". Ho ha justificat tot dient que "cada circuit s'enfoca diferent, la preparació no és igual, i per tant s'ha d'anar fent la feina i seguint les etapes. Ara estem en aquesta i hem de veure com responem a la primera cursa. Però la preparació l'hem pogut fer bé". La prova de Solden serà el 27 d'octubre, fet pel qual Verdú encararà un darrer tram de preparació a la zona, tant en la mateixa pista de la cursa com en similars. L'entrenador, però ha deixat clar que seran agressius en l'esquí és del primer dia i que a Solden "sortirem a mossegar".