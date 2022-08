La versió catalana de Dragon Ball Super: Super Hero s'estrena a Andorra

Andorra la VellaQuan falten poc més de dos dies perquè s'estreni la darrera pel·lícula de l'Univers Bola de Drac, els cinemes de l'Illa Carlemany han posat a la venda les entrades per a totes les funcions. Entre les opcions desplegables que hi ha per escollir el passi, els cinemes ofereixen tres opcions, dues en català i una tercera en versió original subtitulada. Aquest fet, gens habitual, referma el que el fandom de Bola de Drac defensa sempre, que les aventures de Goku, la millor manera de veure-les a casa nostra és en català. No es pot oblidar que, diverses generacions, van viure els primers episodis de la nissaga abans que ningú i emesos precisament en aquesta llengua per Televisió de Catalunya. Està per veure la recaptació que tindrà la pel·lícula, però si segueix les dinàmiques vistes als Estats Units, pot ser faran que algú es replantegi recuperar la sèrie o, fins i tot, doblar a la nostra llengua els arcs de Dragon Ball Super. De moment, cal gaudir de la nova aventura on Son Gohan liderarà els super guerrers de l'espai en un enèsim enfrontament contra l'exèrcit de la Cinta Vermella.