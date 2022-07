Vicky Jiménez es proclama campiona d'Europa

Andorra la VellaVicky Jiménez Kasintseva es va proclamar ahir al matí, a la localitat suïssa de Klosters, campiona d'Europa junior de tenis. L'andorrana, que partia com a primera cap de sèrie, es va desfer en la final de la suïssa Celine Naef, quarta favorita del campionat en dos sets (6-2 i 6-3) demostrant la seva superioritat. I és que al llarg de tota la setmana, l'andorrana ha recuperat bones sensacions i ha pogut oferir el seu millor tenis. No s'ha d'oblidar que, malgrat haver competit en juniors que Jiménez Kasintseva compta només amb 16 anys i ja està entre les 200 primeres raquetes del món, doncs ostenta el lloc 154 del rànquing WTA. Amb aquest títol, Vicky Jiménez espera deixar endarrere una primera meitat de temporada marcada per les lesions.