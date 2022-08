El VPC se'n va de França

EncampEl VPC no competirà a França la temporada vinent després de mig segle disputant els campionats gals. Així ho ha explicat aquesta tarda el president del club, Gerard Giménez, en roda de premsa, sobre la gespa de Prada de Moles, que durant els propers dos anys serà la casa del rugbi. "Ahir a la nit, després de l'assemblea general, la junta del VPC amb el suport de la Federació vam prendre la decisió de competir a Catalunya la temporada vinent" ha dit Giménez. Entre els motius que han portat a aquesta decisió el president de l'entitat ha indicat que "fins al moment, la normativa francesa amb els jugadors comunitaris era inflexible, i això feia que haguéssim de canviar 22 jugadors. La pretemporada comença la setmana vinent, i això és inviable." Giménez ha afegit que "agraïm les negociacions per la via política que s'han obert, però esportivament no podíem esperar més i calia prendre una determinació". A més a més, el president ha declarat que "la Ligue tampoc ens havia acceptat la reclamació que havíem fet per tal de poder jugar contra equips més propers al nostre territori".

Aquesta decisió però ha tingut una aresta important que afecta l'escola de rugbi. "Després de les converses amb Govern, tots vam acordar que estaria bé mantenir un lligam amb França, i per això la intenció era que l'escola de rugbi que és del VPC i gestiona la FAR hi continués competint. Però fa una hora ens han notificat que això tampoc podrà ser i que si no hi ha un equip sènior tampoc ens accepten els equips de base. He de reconèixer que estic molt tris i decebut" ha dit Giménez. Cal tenir en compte que, la Ligue d'Occitanie, no ha acceptat un dels pilars bàsics i fonamentals de la Unió Europea, que és la lliure circulació de treballadors i persones, ja que dels 22 jugadors afectats, 17 sí que eren de països o amb passaport comunitari. No obstant això, el VPC ha descartat emprendre qualsevol acció legal. "Hem estat molts anys competint, i ho deixarem aquí; encara que els tribunals ens poguessin donar la raó" ha apuntat el president.

Enguany doncs, el club de rugbi del Principat competirà a Primera Catalana, amb l'opció de disputar la Divisió d'Honor catalana, que és la tercera categoria espanyola. Sense parlar d'objectius però, el repte que s'ha marcat el club amb el canvi de federació és l'ascens. "Pensem que tenim qualitat suficient com per estar a Divisió d'Honor i poder lluitar per l'ascens a la segona divisió espanyola". El retorn a la competició espanyola però segur que provocarà algun record gens agradable als més veterans del rugbi, que fa més de cinc dècades van conquerir un trofeu que mai se'ls va entregar. Ara, la nova fornada tindrà el repte d'intentar arribar el més aviat possible a la màxima categoria espanyola. "Es parla molt del nivell, però si hem de ser sincers, el nostre s'assembla més al d'Espanya que al de França" ha dit Giménez, que ha afegit que "aquest canvi serà beneficiós per la selecció, perquè allí es competeix amb el mateix reglament que a les competicions europees, mentre que a la lliga d'Occitània hi ha restriccions".

Assemblea plàcida

L'assemblea general que es va celebra ahir, en la que hi havia convocats els 176 socis i que va comptar amb la participació d'una vintena, va aprovar els comptes del curs passat, va nomenar a Andrea Díaz com a nova gerent del club, i va fer un canvi estatutari que reflecteix clarament la vinculació del VPC amb Protecció Civil, posant a disposició de l'ens tots els jugadors i socis del club en cas de catàstrofe i que fossin necessaris com a voluntaris.