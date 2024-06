Le Pen veu a Puigdemont com un "criminal" i considera “humiliant” que operi des de França

Andorra la VellaLa presència habitual de Carles Puigdemont i la cúpula de Junts a territori francès, utilitzant-lo com a centre d’operacions independentista, ha incomodat les autoritats del país des de fa temps.

Tanmateix, fins ara cap dirigent polític havia expressat el seu rebuig de manera tan contundent com Marine Le Pen. A una entrevista exclusiva a ElPeriódico, la líder del partit Agrupació Nacional ha advertit que si són la primera força a les eleccions legislatives del 30 de juny, seran “implacables” i no permetran que Puigdemont ataqui des de França les “institucions legítimes del seu país“.

"Una situació vergonyosa"

Le Pen, propera a Vox i el seu líder Santiago Abascal, ha afirmat en una entrevista a El Periódico que les activitats de Puigdemont i Junts a França són “una situació vergonyosa i humiliant” i ha advertit que “si guanyem les eleccions aquesta situació no durarà gaire”. França no tolerarà més atacs a les institucions de països com Espanya, “amics i socis”.

Segons diversos mitjans, durant la campanya de les eleccions catalanes de maig, Puigdemont va traslladar temporalment la seva residència al sud de França – “la Catalunya nord” segons l’imaginari del nacionalisme català – i va celebrar tots els seus mítings i actes a les poblacions franceses d’Elna i Argelers, una zona on el partit de Le Pen és majoritari.

Le Pen propera a Vox a Espanya

En la mateixa entrevista, Le Pen parla de la seva proposta de doble frontera a la Unió Europea per evitar l’entrada d’immigrants a determinats països. També es refereix a Pedro Sánchez, president del Govern, però prefereix no valorar les acusacions d’autoritarisme que Vox fa sobre ell. Tot i així, assenyala que si fos espanyola “lluitaria al costat de Vox contra un govern socialista extremista“.