Ressò internacional per l'incendi de l'Estadi Nacional

Andorra la VellaL'incendi que es va produir aquest divendres a la tarda a l'Estadi Nacional està agafant ressò internacional. El principal motiu d'aquest impacte mediàtic és el partit que enfronta aquest dissabte la selecció andorrana contra la subcampiona d'Europa, Anglaterra, per les classificatòries de la UEFA pel Mundial.

Així, mitjans com Eurosport, Sky Sports, The Guardian, la BBC o el Washington Post, entre d'altres, van treure la notícia de l'incendi d'una de les torres per a mitjans gràfics de l'estadi. Tot i l'ensurt d'aquest divendres, les autoritats esportives han donat el vistiplau perquè el partit entre les dues seleccions es disputi a l'Estadi Nacional sense cap mena de problema.