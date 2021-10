Ensurt al Nacional: crema una torre per a mitjans gràfics

Andorra la VellaEnsurt i dels grossos aquesta tarda a l'Estadi Nacional, després que la torre amb passarel·la instal·lada a la porteria de la Baixada del Molí s'incendiés i obligués al cos de bombers a desallotjar la zona i a tallar la circulació del mateix carrer. Es desconeixen les causes que han provocat l'incendi de la bastida, però la columna de fum negre que ha provocat es podia observar des de diversos punts d'Andorra la Vella. Cal recordar que aquest dissabte s'ha de disputar a l'estadi el partit de les classificatòries de la UEFA que ha d'enfrontar a Andorra contra Anglaterra. Queda per veure si la zona de la gespa més propera a l'incendi ha quedat afectada, doncs el sòl és de gespa artificial.

El president de la FAF, Fèlix Àlvarez, ha explicat que "en les darreres setmanes s'havia tret la part de darrere de les plataformes per queixes dels veïns, i m'imagino que pot venir d'aquí, ja que avui s'havien de tornar a instal·lar les planxes". Àlvarez ha dit que "en principi el partit no perilla, però hem de veure els danys que hi ha, si ha afectat alguna de les càmeres". El president de la FAF ha indicat que "el plàning continua igual, vist que no hi ha hagut danys personals, i estem treballant per tal que es pugui celebrar el partit". Àlvarez ha confirmat que hi ha una part afectada a la gespa, però pràcticament no ha afectat al terreny de joc i "que ja s'està treballant per solucionar-se". Pel que fa a l'emissió audiovisual ha explicat que "ja s'està treballant amb Mediapro, que és qui havia de fer la retransmissió perquè es puguin substituir els equips".

Fins als llocs dels fets també s'ha desplaçat la ministra de Cultura i Esports, Sílvia Riva, que ha destacat que "no hi ha hagut danys personals, i per sort només hi ha hagut danys materials". Riva ha atribuït la columna de fum a la "combustió de plàstics". Quant als danys materials ha indicat que "la gespa de sota el foc s'ha danyat, així com alguns elements audiovisuals. Ja s'està treballant per solucionar-ho". La ministra ha conclòs dient que "ja s'està parlant amb FIFA, UEFA i la quarteta arbitral, perquè facin l'avaluació pertinent per si demà es pot disputar el partit". També s'ha desplaçat fins al Nacional la cònsol major d'Andorra la Vella, Conxita Marsol, que ha indicat que "tot sembla que es podrà disputar el partit, però hem de veure ara quan s'analitzin els danys que s'han produït. Sembla que el que s'ha incendiat és una zona on s'estava treballant".

Tant Àlvarez com Riva han apel·lat a la prudència abans de confirmar si el partit es podrà jugar i que cal esperar a la investigació "per veure si la plataforma és segura per tal de poder-hi posar gent allà i fer la retransmissió". No obstant això, tant el president de la FAF com la ministra d'Esports s'han mostrat optimistes en què l'encontre es pugui disputar finalment.