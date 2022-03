Les mandarines, més betacarotè que vitamina C

Les mandarines aporten vitamina C, però en una proporció petita, de 35 mg/100 grams, mentre que les maduixes i també els kiwis en doblen l’aportació (60 mg/100 grams), com afirma la doctora en nutrició Anna Costa. Ara bé, les mandarines són unes grans aliades per a la bona visió, “molt més que altres hortalisses i verdures del mateix color, com són les carabasses”, afegeix Costa.

Els betacarotens, doncs, responsables del color taronja de les mandarines, són precursors de la vitamina A, que ajuda a tenir una bona visió. “Cada 100 grams, que vol dir, segons els casos, menjar-ne una, suposa ingerir 106 micrograms de betacarotè”. És a dir, el triple del que aporten les carabasses.

Les mandarines també són riques en aigua (són aigua en un 88%), i la seva fibra soluble és saciant, malgrat que en té poca quantitat (un 2%).

Com totes les fruites, també contenen sucres, però en poca proporció, perquè hi té més pes l’aigua. Ara bé, aquest fet no vol dir que sigui una fruita recomanable per beure-la en sucs. “El suc eliminarà la fibra, que envolta el grill, i llavors en deu minuts el sucre arribarà a l’intestí, i d’aquí a la sang immediatament”, afirma la nutricionista. Dit amb altres paraules, “les mandarines s’han de menjar a mossegades, i sempre quan en sigui temporada, que és entre la tardor i l’hivern”. Menjar una mandarina quan n’és el temps vol dir aprofitar-ne totes les propietats nutricionals.

Sobre el gust, àcid o dolç, la nutricionista explica que pot ser per les varietats o també per altres factors: “Si les mandarines s’han collit de l’arbre quan estaven verdes, i llavors han madurat en cambres frigorífiques, llavors seran més aviat àcides que dolces”, conclou Anna Costa.