2.200 racions d'escudella per retrobar Sant Sebastià

Sant Julià de LòriaLa Germandat de Sant Sebastià de Sant Julià de Lòria ha recuperat després de dos anys la celebració de l'escudella de Sant Sebastià, un esdeveniment que enguany s'ha celebrat a la plaça de la Germandat i en el qual s'han repartit fins a 2.200 racions. Enguany s'ha hagut de fer un canvi en la logística arran de l'incendi del Centre cultural i de congressos lauredià, el qual ha obligat a reubicar les zones on tradicionalment s'elabora l'escudella. De fet, les olles han començat a bullir a les sis del matí al terreny situat tot just davant de la plaça de la Germandat. En aquest mateix indret, també s'ha muntat una carpa destinada a la preparació dels ingredients.

El cònsol major lauredià, Josep Majoral, ha reconegut que, malgrat que només és la segona escudella a la qual ha pogut acudir la corporació actual, "la veritat és que per nosaltres és un plaer ser aquí" per tal de continuar celebrant "una tradició que s'ha de mantenir" gràcies, també, a la participació de la població més jove. Així mateix, el cònsol també ha adreçat unes paraules d'agraïment al privat que ha cedit el terreny per poder col·locar les olles i a l'escola francesa de la parròquia, que ha ofert la seva cuina per poder preparar els aliments. "Sant Julià de Lòria ha demostrat ser solidària durant l'incendi i, en aquest cas, també", ha afegit. A més, ha assegurat que, fins i tot, el personal que treballa en la remodelació del Centre cultural, ha participat en les tasques de logística.

Per la seva banda, el president de la Germandat de Sant Sebastià, Enric Naudi, ha manifestat l'alegria de l'entitat malgrat els "entrebancs" amb els quals s'han trobat aquest any. "El Centre cultural era una peça clau en la logística de l'escudella, però al final ens hem pogut sortir amb l'esforç de tots els escudellaires i els equips de manteniment del comú, que també ens ha ajudat molt", ha indicat.

Preguntat sobre el funcionament de la germandat, que actualment acumula fins a 450 socis, Naudi s'ha felicitat d'haver trobat una fórmula amb el comú relativa a les subvencions, una acció que permet d'ara endavant fer més àgils els tràmits amb l'administració. També s'ha referit a la renovació dels estatuts de l'entitat, els quals s'han actualitzat adaptant-los al moment actual tenint en compte que dataven de finals del segle XVIII.

Al llarg de l'escudella també s'ha pogut veure un nombrós grup d'autoritats que no s'han volgut perdre la festa. És el cas del cap de Govern, Xavier Espot, que en declaracions a la premsa s'ha mostrat satisfet d'haver recuperat "una de les tradicions molt nostres", ja que "no s'entén l'hivern i el mes de gener sense les escudelles tradicionals" i, per tant, "és una satisfacció que ho puguem fer amb un format habitual" després de la pandèmia.