Adeu als aparcaments de Prada Ramon

Andorra la VellaAndorra la Vella està acabant d'enllestir una reordenació del trànsit i de les zones d'aparcament de rotació per cotxes i motos a la zona de Prada Ramon que tindrà efectes pràctics a partir del 6 de juliol. Ho ha anunciat la cònsol major de la capital, Conxita Marsol, qui ha manifestat que davant de l'inici de les obres al Centre Comercial Andorrà i les afectacions que aquestes tindran al trànsit de la zona, el comú ha decidit dur a terme una sèrie de canvis a la zona de Riberaygua i Travesseres per millorar la circulació.

D'aquesta manera, una de les accions consisteix en l'eliminació dels estacionaments en zona blava del carrer l'Aigüeta i dels destinats a les motocicletes per, d'una banda, augmentar els espais de càrrega i descàrrega pels comerços de l'indret i, per l'altra, millorar urbanísticament el barri amb la instal·lació d'arbres. "Pensem que no només hi ha la retirada de vehicles, sinó que també hi ha la millora urbanística del barri, una demanda feta pels veïns després de veure els resultats del carrer Callaueta", ha dit, i ha afegit que "no perjudiquem, només són vuit places de rotació per a cotxes que com a molt hi podien estar una hora i disposen de l'aparcament del Parc Central a pocs metres". Cal destacar que es mantindran les places per a persones amb diversitat funcional.

En relació amb les zones d'aparcament per a motos, Marsol ha manifestat que el nombre d'estacionaments que s'eliminen és més elevat, prop d'una vuitantena, per la qual cosa s'habilitarà una zona gratuïta de 200 places per a vehicles motoritzats de dues rodes a l'aparcament del Parc Central i es desplaçaran la vintena d'espais disponibles al carrer Ciutat de Consuegra al passatge de l'Aigüeta. "Oficialitzem la gratuïtat per a les motos, ja que fins al moment l'ordinació fixava que havien de pagar per accedir als aparcats amb barrera, però tots veiem com no ho feien", ha indicat.

D'altra banda, en el marc de la remodelació de Riberaygua i Travesseres també es canvia la circulació a la zona de Prada Ramon per facilitar el trànsit de vehicles al barri i la sortida pel carrer Bonaventura Armengol. Així doncs, es modifica el sentit del tram comprès entre el carrer Roger Bernat III, un tram de l'Aigüeta i part final de Pere d'Urg per fer més "fluida" la circulació i donar resposta a una demanda dels usuaris dels grans aparcaments de la zona, els quals "fins al moment havien de donar una volta molt gran, fins a la rotonda del quilòmetre zero, si es volien desplaçar cap a la Massana o Encamp". Marsol s'ha mostrat convençuda que "els canvis funcionaran", tot i que ha recordat que es tracta d'una prova pilot que s'iniciarà durant la temporada d'estiu, quan hi ha menys trànsit, per tal d'analitzar-ne l'efectivitat.

Tal com s'ha mencionat anteriorment, la supressió de zones d'aparcament per a cotxes i motos al llarg del carrer l'Aigüeta està estretament relacionada amb l'inici de les obres al Centre Comercial Andorrà, una construcció que es preveu que duri prop de tres anys i que incorpora novetats respecte al projecte inicial, l'edificació d'habitatges per a ús particular dels propietaris i, gràcies a un acord, que el sostre del passatge Biscariet quedi descobert, exceptuant l'espai on hi ha el parc infantil, que es mantindrà cobert.