Escaldes no considerarà habitatge social els projectes amb un preu per metre quadrat de lloguer superior als 11,35 euros

Escaldes-EngordanyEl comú d'Escaldes-Engordany només bonificarà l'impost de construcció a aquells propietaris o promotors que realment posin al mercat habitatges de lloguer a preu assequible. I per calcular aquest preu, el comú ha treballat en una fórmula que té en compte el salari mínim, els metres quadrats de l'habitatge i que no es destini més del 33% del sou al lloguer. Aquesta fórmula matemàtica dona un preu d'11,35 euros per metre quadrat que serà el "màxim" que aquests impulsors d'habitatges podran cobrar als seus llogaters per poder-se beneficiar de la bonificació que estarà en el 70%. Caldrà garantir un termini de deu anys en què els habitatges estan llogats i aquells que incompleixin seran sancionats, a més d'haver de retornar la bonificació i els interessos escaients. Amb aquesta mesura, ha defensat la cònsol major, Rosa Gili, es vol "beneficiar els propietaris que tenen uns lloguers raonables enfront d'altres". I és que s'ha mostrat contundent en afirmar que "no és el luxe el que la nostra població necessita".

D'aquesta manera, per arribar a marcar aquest preu assequible s'ha volgut tenir en compte "el que guanya la gent" i per aquest motiu es calcula d'acord amb el salari mínim. Així, partint d'una llar amb dues persones que cobrin el salari mínim i que necessitin un pis d'uns 80 metres quadrats i tenint en compte que el cost del lloguer no hauria de suposar més del 33% de la renda de la família s'ha arribat als 11,35 euros de base. També s'ha calculat el preu de l'aparcament, que queda en 11 euros el metre quadrat, i el dels trasters, en 9,17 euros per metre quadrats, per evitar "que no hi hagi picaresca". D'aquesta manera, Gili ha posat com a exemple un pis de 80 metres quadrats, que no hauria de superar els 908 euros i ha defensat aquest criteri en lloc del preu del mercat, ja que és "molt volàtil".

La voluntat del comú, que ja va anunciar la mesura quan es va tirar endavant l'ordinació tributària, és acabar amb una "anomalia" que consistia a bonificar "de manera sistemàtica" els habitatges que es destinaven a lloguer, sense tenir en compte de quin tipus de lloguer es tractava. D'aquesta manera es vol "incentivar els pisos necessaris avui, i no el luxe" ha defensat Gili, que ha reivindicat que es premiï aquells que ho fan bé. De fet, aquells que incompleixin la norma i per exemple no tinguin els pisos deu anys al mercat de lloguer amb les condicions marcades hauran de retornar els diners i a més pagar interessos. En aquest sentit, la cònsol major ha manifestat que l'impost de construcció suposa un import important i, per tant, el que no es vol és "regalar" aquests diners aquells que no mirin per l'interès general.

La cònsol major ha manifestat que ja hi ha alguns projectes que es podrien acollir a aquesta ajuda, que ha comptat amb el suport de l'oposició. De fet, Anna Garcia ha dvalorat que aquesta mesura ve a "complementar tot el que està treballant i implementant el Govern" i ha recordat que l'habitatge és una de les principals preocupacions de la ciutadania. El seu company de files, Gabriel Guerrero, ha afegit que es tracta d'una fórmula que no saben "quin impacte tindrà" i si serà "un brindis al sol o tindrà un efecte positiu, que és el que es busca".