Grup Pyrénées i l’ADA posen el focus en els reptes de la dona durant el 8 de març

“Mirar-nos als ulls i saber que som imparables” és el títol de la taula rodona que organitza Grup Pyrénées conjuntament amb l’Associació de Dones d’Andorra (ADA) per commemorar el Dia de la Dona, que se celebra el proper divendres 8 de març al fòrum de l’FNAC situat als Grans Magatzems Pyrénées. La iniciativa vol esdevenir un espai de debat on posi el focus en “els obstacles i reptes que es troben les dones quan volen assolir algunes posicions laborals, la conciliació laboral i familiar i el lideratge femení”, tal com ha avançat la responsable de l’àrea de màrqueting de Pyrénées, Bàrbara Travesset. La consellera delegada i directora general del Grup, Sílvia Beltran, ha ressaltat que des de l’entitat “es promociona un espai de treball on la inclusió i el treball equitatiu és molt important”. Beltran, que serà una de les participants en la taula rodona, ha afegit que “des de la nostra organització empresarial ens esforcem perquè totes les dones tinguin les mateixes oportunitats de creixement i de desenvolupament que els homes”.

En la taula rodona, Beltran estarà acompanyada de la presidenta de l’ADA, Mònica Codina, l’escriptora, emprenedora i creadora de Minerva, Lara de Miguel, i de la directora adjunta d’RTVA, Gemma Rial, que alhora actuarà com a moderadora. La cita és divendres 8 de març a l’espai Fòrum de l’FNAC a partir de les 19:00 hores.

Durant el mateix Dia de la Dona, Pyrénées comercialitzarà una bossa commemorativa al preu d’un euro. Els diners recaptats es destinaran a la promoció i divulgació de literatura escrita per dones i, en aquest sentit, de cara al maig es preveu l’organització d’una trobada-debat amb dones escriptores. La presidenta de l’ADA ha destacat en aquest sentit que “volem donar a conèixer les dones dins el món de la literatura i alhora fer que aquestes serveixin com a referents per animar a la lectura de llibres escrits per dones”.