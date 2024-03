Les darreres nevades fan revifar les rebaixes en material d'esquí

“Les nevades dels darrers dies han provocat un repunt en les vendes sobre el material d’esquí que continua de rebaixes”. Així ho manifesta el director de Grans Magatzems Pyrénées, Josep Maria Charques, que afegeix que “fins aleshores hem estat patint la temporalitat”. I és que la manca de precipitacions i les altes temperatures han fet que el consumidor no hagi prestat molta atenció a la campanya de rebaixes en equipament i material d’esquí que no finalitzarà fins al pròxim 14 d’abril coincidint també amb el tancament de les pistes. Alhora, Charques assenyala que “les bones condicions de neu amb les quals es podrà esquiar aquesta Setmana Santa és un altre dels motius que expliquen l’increment en les vendes”.

Per altra banda, el director de Grans Magatzems Pyrénées fa un “balanç positiu” de les rebaixes d’hivern que després de dos mesos i escaig de descomptes (22 de desembre del 2023 fins a l’11 de març de 2024) posen punt final a una “temporada estranya”. Amb tot, el directiu puntualitza que no s’ha mantingut una línia estable quant a vendes, és a dir “hi ha hagut dies bons i dies dolents”. Ho explica, segons Charques, el fet que “les campanyes de rebaixes cada vegada són més curtes degut a les accions comercials que inclouen descomptes”, com ara, el Black Friday de novembre o les rebaixes privades de mitjan desembre.