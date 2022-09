El PS d'Andorra la Vella demana explicacions per les queixes sorgides amb l'ús de l'estadi comunal

Andorra la VellaEl Partit Socialdemòcrata + Independents d'Andorra la Vella demana explicacions al comú sobre les queixes que han sorgit al tomb de l'Estadi Comunal Joan Samarra i que confirmi o desmenteixi les declaracions del ministre de Turisme i Telecomunicacions, Jordi Torres, en relació amb la futura construcció del recinte multifuncional al mateix espai.

Segons informen des de la formació, els consellers, Dolors Carmona, Lídia Samarra i Sergi González, s'interessen per l'ocupació actual de la instal·lació esportiva i demanen saber quants clubs, federacions i escoles hi practiquen esport.

En aquest mateix punt, també pregunten pels canvis que ha causat la cessió de la instal·lació al FC Andorra, vist el malestar al Lycée Comte de Foix per la pèrdua d'espais i horaris d'ús a l'estadi comunal, i si s'ha cedit altres espais en substitució. De la mateixa manera, demanen per l'enuig generat en els usuaris de la instal·lació per no poder-ne fer ús i ser-ne informats mitjançant un cartell a l'entrada de l'estadi.

Els consellers socialdemòcrates pregunten per les conseqüències que pot tenir per l'estadi la construcció, si es confirma, del recinte multifuncional a l'espai i per l'estat de desenvolupament del pla especial de la unitat d'actuació prevista al Pla d'Ordenació i Urbanisme Parroquial (POUP) per alliberar el sòl suficient perquè l'estadi quedi en propietat comunal.