El públic valora "molt positivament" les Nits Obertes d'Ordino

OrdinoLes Nits obertes d'Ordino han ofert al llarg de l'estiu sis actuacions amb les quals des del comú s'ha volgut animar les vetllades estiuenques. Tot i que el públic ha "valorat molt positivament" que s'hagin ofert concerts d'estils molt variats i "més mogudets" que en les edicions anteriors, la pluja ha fet la guitza a l'organització, ja que quatre d'aquestes propostes s'han hagut de fer a cobert, a l'església i a la sala la Buna, tal com detalla la cap del servei d'Activitats Culturals del comú, Maria de la O Soto.

I és que després que en les dues edicions anteriors s'hagués optat per uns concerts "més tranquils" arran de la pandèmia, aquest any s'ha volgut oferir una oferta més variada amb "grups més mogudets" que animessin el públic a ballar.

Soto destaca que malgrat que no s'hagin d'anul·lar concerts per la pluja, ja que es reubiquen a altres indrets, el fet que plogui fa que la gent no s'animi tant a sortir de casa, la qual cosa, minva la participació. En alguna de les actuacions, però, com la d'Old School, s'ha aconseguit arribar als 200 assistents.

El comú d'Ordino aposta per donar continuïtat a aquest cicle perquè "la gent ho agraeix" ja que durant l'any "es fan molts concerts a sales tancades" i el públic té ganes de gaudir "de la festa a fora", valora Soto.