Sant Julià es tenyeix d'art urbà

Sant Julià de LòriaEls murals corresponents a la segona edició del projecte Murs que parlen de Sant Julià de Lòria ja prenen forma. D'aquesta manera, el que està situat a la carretera de la Rabassa, i que va a càrrec de Reunió de Papaia, ja està gairebé enllestit mentre que Samantha Bosque treballa en el que està situat a tocar de la plaça de la Germandat. Davant l'"èxit" de les dues edicions la cònsol menor de Sant Julià de Lòria, Mireia Codina, ja avança que n'hi haurà una tercera l'any que ve i que es dedicarà a la verge de Canòlic, per commemorar els 800 anys, i també a la llegenda. De fet, reconeix que ja tenen "pensats" alguns dels murs on es podrien plasmar les pintures.

Aquest any la corporació comunal dedica 15.000 euros a aquest projecte que gira al voltant del romànic lauredià. Així, Reunió de Papaia s'ha "basat en els principals elements" del romànic de la parròquia com Canòlic, ermites com la de Nagol i frescos interiors de les capelles, però han volgut donar-hi un toc personal. Tal com destaca Tito Farré han intentat "fugir del color més fosc del romànic i donar-hi un toc de modernitat, amb colors vius i frescos i que et cridi l'atenció quan passis". El mural que estan pintant ell i Pere Moles està situat just a l'encreuament del camí de la Creueta amb la carretera de la Rabassa i en principi quedarà enllestit aquest divendres. Farré destaca que el temps ha influït en el ritme de treball i afegeix que una de les dificultats de fer murals com aquest és "mantenir les proporcions", ja que "no és el mateix l'esbós" que després trobar-se amb l'espai on s'ha de plasmar el mural, que sovint és irregular.

Samantha Bosque ha estat l'altra artista escollida en aquesta edició i està treballant en un mural a tocar de la plaça de la Germandat. Va començar a treballar-hi dijous de la setmana passada i ha de fer front també al mal temps per poder enllestir la seva obra abans de finals de mes. "M'he centrat en Sant Cerni de Nagol, l'única de Sant Julià de Lòria que conserva pintures" i curiosament "potser de les menys visitades d'Andorra". Per aquest motiu, ha volgut "apropar al poble" aquestes pintures "fent un doble joc amb nom del projecte", ja que recorda que originàriament les pintures murals de les esglésies tenien "la finalitat de comunicar" perquè la gent no sabia llegir i aquesta era la manera de "passar missatges".

Els artistes han rebut aquest divendres al matí la visita dels cònsols lauredians, Josep Majoral i Mireia Codina, que fins i tot s'han animat a col·laborar amb Bosque, agafant els pinzells. Codina ha recordat que la proposta va sorgir l'any passat amb la intenció de posar "color" als murs "blancs i grisos" de la parròquia i el fet que estiguessin "contents dels resultats" els va engrescar a llançar aquesta segona edició, que tindrà continuïtat.