Montaner vol "evitar més detencions per CBD" amb la proposta de llei i "mai legalitzar una droga"

Andorra la VellaCarine Montaner, líder del grup parlamentari Andorra Endavant, ha presentat una proposta de llei per a la regulació del CBD, un producte derivat del cànnabis que no conté el component psicoactiu THC i no és considerada una substància estupefaent per l'OMS.

Aquesta iniciativa pretén evitar noves detencions relacionades amb el CBD, com la recent detenció d'un home de 30 anys que ha estat en presó preventiva durant set mesos per possessió de més de 500 grams de flor de CBD. L'home, segons fonts properes a la família, patia epilèpsia i utilitzava el CBD amb finalitats terapèutiques.

"Les drogues destrossen les persones"

Montaner ha subratllat a aquest mitjà que "Andorra Endavant mai ha tingut la intenció i mai voldrà legalitzar les drogues, perquè les drogues destrossen les persones. El que hem fet és regular tots els productes amb una base de CBD, tant la flor com els productes transformats per garantir un consum que no fa mal a la salut i per desenvolupar el sector del comerç". Aquesta posició és recolzada per diversos botiguers del sector del cànnabis, que consideren injustes la detenció d'una persona malalta i la tanca d'establiments.

Segons la consellera, el problema és que la llei ho barreja tot per un buit jurídic i la manca d'actualització del marc legislatiu no contemplava aquesta mena de derivats del cànnabis amb una composició de THC inferior a 0,3.

Tomàs Zamora, botiguer d'un establiment de cànnabis, ha afirmat: "És un producte que arreu d'Europa s'està venent. És aquí on potser hem de fer aquest pas. S'ho haurien de mirar amb molt afecte perquè a mi personalment em sembla injust". Un altre comerciant, Víctor Aguado, van incidir en què "es ven sobretot per a ús terapèutic, a gent amb problemes d'estrès, insomni... Tinc gent que ha vingut recomanat pel seu metge".

La proposta de llei presentada per Andorra Endavant inclou: la regularització de la importació de productes de CBD, un laboratori per verificar les substàncies i evitar el frau, el cultiu de CBD i la seva comercialització, el que significaria una legalització total del CBD. El cultiu estaria permès sota una certificació 'Cultiu CBD Andorra', utilitzant llavors certificades per la Unió Europea. També s'inclou la prohibició de la venda de plançons com una mesura per reforçar el control.