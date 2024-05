Montaner exigeix canvis legislatius per la detenció d'un home durant set mesos per la compra de CBD

Andorra la VellaCarine Montaner ha informat aquest diari sobre la recent detenció d'un home durant set mesos, de forma preventiva, per la compra de CBD fora d'Andorra. En tornar a la frontera va estar controlat pels agents que han seguit el procediment habitual. El CBD no té THC que és el component principal del cànnabis, el CBD és un substitutiu que es ven de forma legal a diversos establiments. "És una injustícia com una casa" assenyala la consellera general.

El detingut romandrà set mesos en presó preventiva. El Batlle sota sospita que es tracta de marihuana el manté empresonat per tinença, tràfic i introducció d’estupefaents en aplicació de la llei i no vol que se li efectuï un test de toxicitat per verificar el tipus de substància que portava. El detingut portava 500 grams en bosses d’infusions que són substàncies no estupefaents.

El CBD no és droga

Montaner demana actualitzar la legislació i modernitzar Andorra en aquest afer perquè hi ha diversos productes legals relacionats amb el cànnabis, "i fins i tot n'hi ha positius per la salut que venem a Andorra" i remarca que està totalment en contra del cànnabis recreatiu.

"Tenim retard legislatiu en aquesta matèria perquè s'ha de distingir evidentment el tipus de producte i clar aquí a Andorra encara estem als anys 60"

Per altra banda, Montaner defensa diferenciar entre el cànnabis recreatiu i el terapèutic. Aquest és antiinflamatori, analgèsic, antiepilèptic, antiemètic (receptat contra les nàusees i vòmits provocats per la quimioteràpia) i relaxant muscular entre altres. L’Organització Mundial de la Salut (OMS) defineix el cànnabis terapèutic com no psicotròpic i no droga.

"La justícia ha de ser igual per tothom"

Andorra Endavant ha emès un comunicat en què esmenta que "És una font d’injustícia i podem constatar que tenim una justícia amb una velocitat diferent segons el cas. Recordo que el director-gerent de la Confederació Empresarial Andorrana (CEA) va ser detingut per possessió de drogues 1,5 g de cocaïna el febrer del 2024 i ha estat condemnat per la via ràpida, i que el mateix febrer ja se’l veia a diferents actes públics. Al país hi ha sis botigues que comercialitzen CBD, un aspecte que entra en contradicció amb els set mesos de presó del jove".

Al mateix temps, l’absència d’un marc legal impedeix que es desenvolupi el negoci del CBD tot i que hi ha sectors interessats. Hi ha disset països de la Unió Europea (UE), entre ells França i Portugal, on es cultiva el cànem (cànnabis terapèutic) amb finalitats medicinals.