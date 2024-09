Andorra la VellaEl líder de l'oposició, Cerni Escalé, ha emès declaracions sobre Govern i la seva gestió del creixement urbanístic en el marc de la polèmica sobre la llei òmnibus, que ha generat un fort rebuig per part d’associacions de constructors i promotors immobiliaris. En les seves declaracions, Escalé ha defensat que "és evident que s'ha de controlar on es construeix" i ha alertat sobre el "creixement desbocat" que ha viscut Andorra en els darrers anys, assenyalant la necessitat d'un canvi de model que prioritzi la construcció en sòl consolidat per evitar noves urbanitzacions.

Escalé ha destacat que no només es tracta de preservar el territori natural, sinó també de garantir una millor convivència amb els serveis públics i el transport, afavorint "una vida més harmònica com a país". Segons ell, el model actual de creixement no és sostenible, i cal aturar la inversió estrangera desmesurada que ha contribuït a la inflació del mercat immobiliari, fent pujar els preus de l’habitatge i dificultant l'accés dels residents a lloguers assequibles.

Hem de deixar de construir com s'ha fet fins ara i posar fre a la inversió estrangera desbocada que ha provocat aquesta situació ” Cerni Escalé Concòrdia

Decisions d'acord amb l'interès general

Tot i que el conseller de Concòrdia comparteix alguns punts amb Demòcrates per Andorra (DA), com la necessitat de controlar el creixement, ha criticat durament el discurs del Govern. "Estem molt sorpresos pel relat que utilitza el Govern. Parlen de la gran importància de conservar el territori natural, però això no es tradueix en accions reals. Quan des de Concòrdia hem proposat lleis per frenar noves urbanitzacions, han votat en contra", ha subratllat. Aquesta incoherència entre el discurs polític i les accions efectives és, segons ell, un dels problemes principals de Govern.

Les paraules de Cerni Escalé arriben en un moment de tensió creixent entre el sector immobiliari i les autoritats. Un conjunt d'associacions empresarials i professionals, com AGREDA, ADELCA, FIABCI, AGIA i altres, van emetre un comunicat conjunt en el qual expressen el seu rebuig frontal a la llei òmnibus.

El sector immobiliari i de la construcció qüestiona la llei òmnibus

Segons aquests col·lectius, la normativa, tal com està plantejada, podria abocar el sector a una crisi, agreujant la problemàtica de l'habitatge de lloguer i afectant negativament el poder adquisitiu de moltes famílies.

Les associacions alerten que la llei vulnera la llibertat d'empresa i que les mesures proposades interfereixen greument en la viabilitat dels negocis, creant inseguretat jurídica. A més, consideren que la proposta reduirà l'oferta d'habitatge i farà augmentar els preus, agreujant l'escassetat d'habitatge assequible. "Aquestes mesures, en lloc de resoldre els problemes, podrien perpetuar-los", adverteixen.

Escalé ha demanat al Govern que escolti totes les parts implicades i que les decisions es prenguin sempre amb l'interès general com a prioritat. "És necessari un procés de diàleg obert, basat en dades objectives, per trobar solucions reals i sostenibles que beneficiïn la ciutadania i el futur del país", ha conclòs.