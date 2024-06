El Consell reformarà la Llei que regula l'APDA el 15 de juliol

Andorra la VellaEl Consell General votarà el pròxim 15 de juliol la modificació de la Llei de Protecció de Dades. La comissió legislativa d’Interior es troba ultimant el text de la reforma, que té com a objectiu principal ampliar els motius per a destituir els càrrecs designats i instaurar un procés de selecció del director/a de l’Agència de Protecció de Dades més transparent i participatiu.

La subsíndica, Sandra Codina, ha explicat a roda de premsa posterior a la Junta de presidents que la modificació anirà més enllà de com cessar el cap de l’APDA sinó com en el cas del Raonador que hi hagi una forma d’elegir al candidat amb més participació ciutadana.

El principal aspecte de la reforma podria ser la selecció del director/a: Es planteja un model similar a l’utilitzat per a triar al Raonador del Ciutadà, on un comitè de selecció s’encarregaria d’avaluar als candidats i proposar un al Parlament per a la seva aprovació. La subsíndica general, Sandra Codina, ha indicat que la reforma també inclourà altres modificacions, encara que no ha especificat la seva naturalesa.

La cap de l’Agència de Protecció de Dades, Resma Punjabi, no ha respost a la sol·licitud del Parlament de fer pública tota la documentació relacionada amb la proposta d’un augment de salari.