Escalé afirma que el Consell vol vetllar pels fons públics i no anar contra Resma Punjabi

Andorra la VellaCerni Escalé s’ha pronunciat sobre la polèmica de la pujada de sou de funcionaris de l’Agència de Protecció de Dades aturada per la Sindicatura. El líder de l’oposició ha afirmat que els organismes independents del Consell General han d’equiparar-se amb les mateixes normatives i afirma que no és una persecució a Punjabi sinó un afer que Sindicatura ha de controlar.

“La comissió de justícia i interior fa mesos que treballa en el text de modificació legislativa, és una modificació que toca diferents aspectes de l’essència” “Hem d’acabar de determinar quin serà el criteri perquè els Inspectors hagin de seguir la llei pública i regularitzar aspectes que tenen a veure amb la gestió financera i que són modificacions per a totes les organitzacions que depenen del Consell que entre elles tinguin paràmetres similars que siguin prou semblants perquè la gestió sigui més senzilla” ha declarat Escalé.

El conseller general també s’ha referit al polèmic comunicat de Punjabi i afirma que no hi ha cap intenció de perseguir a la cap de l’APDA sinó de millorar la gestió de les institucions: “La comissió legislativa sempre que detecta una disfunció té l’obligació d’emprendre i veure quines són les correccions possibles. Això no és per anar en contra de ningú sinó per millorar les normes per a tothom” comenta Escalé.

“Mai en cap cas per part dels grups parlamentaris hi va haver cap intenció que no fos acompanyar i millorar el que pasa a l’Agència de Protecció de Dades” conclou el conseller de Concòrdia.