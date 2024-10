Per DA la Constitució quedaria "en entredit" amb l'amnistia BPA

Andorra la VellaEl grup parlamentari demòcrata ha rebutjat el passat dimarts la proposta dels germans Cierco d’impulsar una llei d’amnistia per a tots els casos judicials relacionats amb Banca Privada d’Andorra (BPA). La iniciativa, presentada per l’advocat dels Cierco, Xavier Jordana, la setmana passada, proposava una legislació que evités que qualsevol possible delicte relacionat amb BPA pogués ser jutjat, aplicant una espècie de "llei de punt final".

Segons ha confirmat el president del grup parlamentari demòcrata, Jordi Jordana, la petició ha estat analitzada per tots els consellers, que han arribat a la conclusió que és totalment inviable per raons legals i de principis.

El president del grup majoritari ha estat clar en les seves declaracions a aquest diari: "Pensem que clar, el que la Constitució i les regles que se'n deriven són bàsiques, i amb una iniciativa d'aquesta naturalesa quedarien en entredit".

Respecte a l'ordenament jurídic

El líder del grup parlamentari ha recalcat que impulsar una amnistia en aquest cas vulneraria la separació de poders al Principat, un dels pilars de l'estat de dret. "Nosaltres hem jurat unes normes i no podem anar més enllà", ha insistit Jordana, deixant clar que no es tracta d'una confrontació amb els Cierco, sinó d’un respecte absolut al marc legal vigent.

A més, ha subratllat que aquest tipus de legislació tindria implicacions en altres casos i afectaria l'equitat entre ciutadans, advertint de les possibles conseqüències negatives d’una llei d’aquest tipus.

"Nosaltres no podem forçar les normes fins a tal punt que es trenqui la separació de poders i la independència del poder judicial", ha dit Jordana, reafirmant que els tribunals han de ser els únics encarregats de decidir sobre els casos pendents de BPA.

Per tant, els Demòcrates per Andorra descarten completament l’amnistia i recorden que la justícia és l'única via per resoldre aquests casos: "Ens agradaria que aquest cas no hagués passat mai. Però, s’ha produït i són els tribunals els que han de decidir", ha conclòs.