Escalé reivindica les mesures de Concòrdia en habitatge

Andorra la VellaEl president del grup parlamentari Concòrdia, Cerni Escalé, ha parlat sobre la situació actual d'Andorra i del naixement d'un nou partit "conservador i progressista", tal com ha anunciat Josep Duró a RTVA aquest dijous.

En declaracions a aquest diari, Escalé ha destacat la importància de la planificació a mitjà termini i ha subratllat que els canvis que es proposin han de ser prou valents per fer front als reptes d'alçada.

Un moment crític per Andorra

Segons Escalé, Andorra es troba davant d'una situació crítica, amb una caiguda del poder adquisitiu de la ciutadania i problemes greus amb l'habitatge. El líder de Concòrdia considera que el país necessita respostes efectives i a l'altura de les circumstàncies, i que aquestes solucions passen per un marc fiscal més dur amb l'especulació i per frenar noves urbanitzacions, com ha proposat el seu partit en diverses proposicions de llei.

És un moment crític per Andorra com a país, el poder adquisitiu de la ciutadania continua baixant. Necessitem respostes que estiguin a l'altura. Això implica ser molts més durs amb el marc tributari de l'especulació i aturar les noves urbanitzacions ” Cerni Escalé Concòrdia

Alternatives valentes i un país més sostenible

El president de Concòrdia ha insistit en la necessitat d'alternatives més valentes i amb una planificació a mig termini. A l’opinió d’Escalé, el model de país actual no respon als grans reptes de l’habitatge i la preservació del territori, i cal un canvi de rumb per garantir un futur millor per als ciutadans d’Andorra. "Aquestes alternatives han de ser suficientment valentes per fer front als reptes d’alçada que té el país", va afegir.

Escalé va afirmar que la seva formació està clarament posicionada per defensar un model de país sostenible i equilibrat, que prioritzi la preservació del territori i la qualitat de vida dels ciutadans.

Reacció a la creació d'un nou partit

Pel que fa a la creació d’un nou partit polític, que recentment va ser anunciat per Josep Duró com una proposta "conservadora i progressista", Escalé va manifestar que és positiu que hi hagi més persones interessades a fer política, però va insistir que les alternatives han de centrar-se en les qüestions fonamentals del país. "Els punts de vista hauran de girar al voltant de qüestions com l’habitatge, el model de país i la preservació del territori", va dir Escalé, qui va recordar que Concòrdia continua defensant la immigració selectiva i les mesures per a l'habitatge assequible.

Cerni Escalé va concloure subratllant que la seva formació continuarà treballant per trobar solucions realistes als problemes de la ciutadania i buscar alternatives que siguin efectives i realistes, en lloc de buscar solucions basades en etiquetes simplistes.