Espot respon que els 1,2 milions seran per una comunicació rigorosa i neutra

Andorra la VellaLa presidenta del grup parlamentari Andorra Endavant, Carine Montaner, ha posat en dubte aquest dimecres al Consell General la gestió del Govern pel que fa a la comunicació de l’Acord d’Associació amb la Unió Europea, després de conèixer que s'han gastat 1,2 milions d'euros en aquest àmbit.

Montaner ha afirmat que "gastar 1,2 milions d’euros en comunicació és com si tenim un paquet de regal però el contingut no té gran cosa". A més de reclamar més claredat i transparència en la comunicació als sectors econòmics del país, ja que "parlant amb ells no ho tenen clar".

Necessitat d'informar

El cap de Govern, Xavier Espot, ha respost defensant la necessitat de no contraposar la comunicació amb els estudis d’impacte, perquè “són dues qüestions diferents però complementàries”.

Espot ha vist com una obligació per l'executiu després de l'Enquesta Política d'AR+I informar més a la ciutadania sobre l'Acord amb la UE: "Un 67% dels enquestats deia que estava poc o gens informat sobre l'Acord d'Associació. L'obligació d'un Govern és donar resposta a aquest neguit" ha afirmat Espot.

Espot ha subratllat que tant els ciutadans com els sectors econòmics requereixen “accions de comunicació rigoroses i neutres”, i ha destacat que els estudis d'impacte sectorial ja existeixen i han estat posats a disposició de les associacions. A més, el cap de Govern ha explicat que els estudis no es van poder fer fins a conèixer els detalls finals de l'Acord, que es van tancar al desembre de l'any passat.

Els ciutadans i els sectors economics i social del país requereixen accions de comunicació riguroses, neutres que és el que farem amb aquest presupost i els estudis d'impacte sectorials existeixen ” Xavier Espot Cap de Govern

AMT, investigada

Montaner ha criticat també la contractació de l'empresa AMT Comunicació, mencionant que el seu CEO, Álvaro Montoliu, és investigat per presumpte frau electoral a la Federació Catalana de Futbol. Davant d’això, Espot ha defensat el procés de selecció, destacant que va ser “rigorós” i es va realitzar amb cinc candidats internacionals, triats per un comitè que incloïa membres del Govern i del pacte d'estat per la Unió Europea.

A més, ha afirmat que les acusacions contra Montoliu provenen de dos mitjans de comunicació "contraris a la junta de la Federació amb la voluntat de fer mal al president de la Federació". El cap de Govern ha assegurat que "Álvaro Montoliu ens consta que està col·laborant amb les autoritats catalanes per esclarir aquesta situació, a més a més no forma part de la campanya de l'Acord", i ha conclòs que "ens donem per satisfets" amb les explicacions rebudes.

Escalé fa un pit-stop entre rèpliques

En el marc del debat, el líder de l’oposició, Cerni Escalé, ha intervingut per retirar la seva pregunta, però ha expressat la seva sorpresa pel fet que "Govern critiqui les adjudicacions directes quan precisament l’adjudicació a AMT va ser directa, sense un concurs públic abans de fer aquesta adjudicació". Escalé ha afegit que “em costa molt més d'argumentar que es contracti una empresa no andorrana per fer aquesta tasca, quan de comunicació hi ha moltes empreses al país”.

Aquest enfrontament ha generat un intens debat al Consell General sobre la gestió dels recursos públics i la transparència del Govern en el procés de comunicació de l'Acord d'Associació amb la Unió Europea.