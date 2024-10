Concòrdia assegura que denunciarà Govern si no comencen a sancionar pel català al gener

Andorra la VellaAquest dijous s’ha viscut un tens intercanvi al Consell General entre el líder de l'oposició, Cerni Escalé (Concòrdia), i membres del Govern, com la ministra de Cultura, Esports i Joventut, Mònica Bonell, i el cap de Govern, Xavier Espot, arran de la gestió dels comerços que no compleixen amb la normativa lingüística.

Escalé ha criticat durament la manca d'inspeccions d'ofici per part del departament de Política Lingüística i ha expressat la seva preocupació per la falta d’aplicació de les sancions: “Si no s'aplica, de poc serveix”, ha afirmat.

El líder de Concòrdia ha advertit que si a partir de gener del 2024 no es comencen a tramitar les denúncies pendents, estudiarà portar el cas als tribunals. "Si persisteix la no tramitació d'aquestes denúncies, estudiarem la possibilitat de judicialitzar aquests processos contra el Govern", va declarar, referint-se a la necessitat de complir la llei.

És una gran sorpresa la falta d'ímpetu a l'hora d'aplicar una llei tan garantista, tenim una bona llei del català però si no s'aplica de poc serveix ” Cerni Escalé President de Concòrdia

Xoc entre Govern i Concòrdia

El cap de Govern, Xavier Espot, ha reaccionat amb fermesa a les paraules d'Escalé, retraient-li que "moderi les seves paraules" i qüestionant si portar el Govern als tribunals és la nova forma de fer política que propugna Concòrdia.

Dir que portarà al Govern als tribunals no és la nova forma de fer política que inicialment propugnava señor Escalé. Sobretot quan ho diu en base a tergirversar les paraules de la ministre Bonell ” Xavier Espot Cap de Govern

Espot ha defensat la gestió de la ministra Bonell i ha assegurat que s'estan tramitant els expedients sancionadors: "En cap moment s'ha dit que no s'estiguin tramitant els expedients. Li ha repetit per activa i per passiva que hi ha expedients que s'estan tramitant i no sabem el resultat", ha replicat Espot, tot acusant Escalé de tergiversar la situació.

El criteri del gabinet jurídic de Govern

Escalé, per la seva banda, també ha insistit en la necessitat d’aplicar la normativa lingüística de manera efectiva, assegurant que la "falta d’impetuositat" a l’hora de fer complir la llei del català en els comerços suposa un gran obstacle per garantir els drets lingüístics.

En resposta prèvia a la polèmica, la ministra Mònica Bonell ha explicat que el Govern treballa per assegurar que tothom tingui accés a la informació. De fet, ha precisat que, d'acord amb els criteris del gabinet jurídic i el departament de comerç, les sancions d'uns 17 expedients pendents es començaran a aplicar a partir del 2025, per tal de donar un marge d’adaptació als establiments.