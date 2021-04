Més de 230 agents de la policia espanyola i la Guàrdia Civil se sumen al dispositiu de seguretat de la cimera

Andorra la VellaUns 150 agents de la policia nacional espanyola i 84 més de la Guàrdia Civil estan desplegats a Andorra per participar en el dispositiu de seguretat de la XXVII Cimera Iberoamericana de caps d'Estat i de govern. Aquests agents col·laboren amb els efectius del Principat i d'entre les seves funcions hi ha les de protegir les personalitats i delegacions que assisteixen a l'esdeveniment, a més de la cobertura de seguretat en els llocs on es duen a terme els actes programats, els allotjaments i els itineraris que s'utilitzin, segons han explicat des de la policia espanyola en un comunicat. En el cas de la Guàrdia Civil, el desplegament va començar dissabte passat i també inclou agents per reforçar la seguretat a la zona fronterera amb l'Alt Urgell.

Al dispositiu hi intervenen agents de la Unitat Central de Protecció, Brigada de Proteccions Especials, Guies Canins, Armament, Telecomunicacions, Automoció i Informació de la policia espanyola. Pel que fa a la Guàrdia Civil, els efectius són de l'Agrupació de Reserva i Seguretat, del Grup d'Acció Ràpida i de la Unitat d'Intervenció Ràpida, entre d'altres. En el cas de la frontera, s'hi sumen agents de les unitats de Seguretat Ciutadana, Fiscal i de Fronteres, Servei Aeri i la Unitat Territorial de la Comandància de Lleida.