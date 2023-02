Helena Mas-Eva París, tàndem de la llista demòcrata liberal a Sant Julià

Sant Julià de LòriaLa candidatura de la coalició entre demòcrates i liberals a Sant Julià estarà encapçalada per la fins fa poc secretària d’estat de Sanitat Helena Mas i Eva París com a candidata liberal. Eva París havia tingut la vida política vinculada a Unió Laurediana a Sant Julià i estava a les llistes comunals del partit de Josep Pintat al 2011. Va passar a ser consellera del comú lauredià d’UL en substitució de Josep Majoral quan aquesta va deixar la corporació per liderar la llista del partit a Sant Julià en les eleccions generals, amb Carine Montaner de número dos.

La candidatura s’ha acabat de tancar aquest matí després que el pacte entre demòcrates i liberals quedés segellada ahir a la nit. La primera llista, quan no hi havia pacte, estava liderada per Mas i l’exsecretari d’Estat de Justícia i Interior Joan León. Amb el pacte blau-taronja, León ha passat al tercer lloc i com a segon suplent hi ha el liberal Josep Maria Manubens. En el pacte, els dos i el quatre de la llista són per als liberals.