Majoral justifica l'absència de Terceravia als comicis per "coherència"

Sant Julià de LòriaEl comú de Sant Julià de Lòria ja ha validat aquest dilluns al migdia les quatre candidatures que conformaran la circumscripció parroquial laurediana de cara a les eleccions generals del pròxim 2 d'abril, uns comicis en els quals la sorpresa ha estat l'absència de Terceravia + Unió Laurediana. Precisament, el cònsol major de Sant Julià, Josep Majoral, ha afirmat que després que el partit hagi debatut internament, s'ha apostat per no presentar-se a les eleccions per qüestions de "coherència" i "prudència" tenint en compte que "venen temps complicats a nivell de país" i, per tant, "vam considerar oportú no concórrer a uns comicis amb moltes llistes nacionals i territorials i quedar-nos aquest cop al marge d'aquestes eleccions".

Tot i no ser presents en aquesta ocasió, el cònsol lauredià ha posat en relleu que Terceravia + Unió Laurediana continuarà treballant aportant "idees clares i concretes sense voler accedir als càrrecs electes per una qüestió de cadires". A més, tenint en compte que la formació no tindrà veu al Consell General, "el que tocarà és traslladar aquestes idees des del partit i traslladar-les en uns futurs comicis mitjançant els programes i les campanyes electorals". "El que és important és tenir aquestes idees, tenir coherència en el partit i no moure'ns per una qüestió de cadires", ha remarcat. Majoral ha negat que el partit no s'hagi presentat per falta de vots. De fet, ha assegurat que, a banda de la candidatura nacional, "teníem llistes tancades a diverses parròquies", per la qual cosa, "la decisió no s'ha pres perquè no tinguem gent".

El cert és que amb l'absència de la formació a Sant Julià de Lòria s'obre un nou escenari a la parròquia on les quatre forces presentades lluitaran per obtenir la bossa de vots que deixa el partit liderat per Josep Pintat. "L'escenari ha canviat per a tothom. En lloc de cinc llistes n'hi ha quatre, i d'aquestes quatre no hi ha aquella que fins ahir tothom donava com a possible guanyadora", ha explicat. En aquesta ocasió, per tant, "seran unes eleccions que viurem des de darrere de la barrera i on escoltarem amb atenció quines són les propostes que fan, els moviments de coherència o incoherència i, a partir d'aquí, la nostra feina és continuar treballant pel comú i també en la qüestió política per tirar endavant altres propostes en altres eleccions".

Pel que fa a la figura de Pintat, ha afirmat que ara com ara "no està al capdavant de cap llista" i, més enllà d'aquest fet, el que caldrà és "fer balanç intern, mirar com ens reestructurem i continuar tirant endavant amb persones que tinguin ganes i creguin en el projecte". Respecte de la seva figura, ha dit que a hores d'ara està centrat en la seva tasca com a cònsol major, però, tot i això, ha apuntat que "quan em preguntin si anirem a les pròximes comunals, direm que queda molt temps, que la política és viva i que passen coses".

Candidatures territorials a Sant Julià de Lòria

Entrant al detall de les candidatures que han estat acceptades pel comú, la ciutadania podrà escollir el 2 d'abril entre la llista presentada per Andorra Endavant, amb Blanca Martínez i Marc Ferreiro al capdavant; per la del PS + SDP, configurada per Gerard Alís i Josep Roig; per la de Concòrdia + Desperta Laurèdia, en la qual les cares visibles seran Pol Bartolomé i Maria Àngels Aché, i per la de Demòcrates + Liberals, on Helena Mas i Eva París estaran al capdavant.

Precisament, la presència de Maria Àngels Aché a la llista territorial laurediana l'ha obligat aquest dilluns a presentar la seva renúncia com a consellera de comú després de tres anys. Majoral ha expressat l'agraïment de la corporació cap a la seva figura i Aché ha assegurat que la decisió l'ha pres "amb el cor partit" després de la bona feina que s'ha fet des de Desperta Laurèdia al llarg dels darrers tres anys.