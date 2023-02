Marsol dimiteix com a cònsol i creu que "hi ha partit" a la territorial d'Andorra la Vella

Andorra la VellaLa fins ara cònsol major d'Andorra la Vella, Conxita Marsol, ha presentat aquest dilluns al matí la seva dimissió com a cònsol major i la renúncia com a consellera. En el moment de fer-ho ha tornat a reiterar que li dol haver de deixar el comú, però també s'ha mostrat engrescada a poder lluitar per la victòria demòcrata a la territorial d'Andorra la Vella. Marsol ha destacat que és "trist" deixar el comú i ha reconegut que malgrat que havia dit "per activa i per passiva" que no volia anar a les llistes territorials, que no era la seva "prioritat", finalment ha acceptat perquè creu en el projecte. "Ens arremanguem per continuar treballant per Andorra la Vella i per l'Andorra en què crec, pròspera, amb treball per a tothom, sostenible i solidària", ha destacat Marsol, que ha reconegut que malgrat que la capital és un feu socialdemòcrata poden guanyar. "Tenim opcions i moltes i penso que hi ha partit", ha manifestat.

La fins ara cònsol major ha explicat que finalment va acceptar anar a la territorial, juntament amb el fins ara conseller d'Esports i Joventut, Alain Cabanes de número dos, ja que "han passat una sèrie de coses, de pactes, canvis que d'entrada quan es va començar a parlar no se sabien" que l'han fet decidir a anar a "lluitar per Andorra la Vella". En aquest sentit, ha destacat que farà el possible per "lluitar per la victòria". "És veritat que no era la meva intenció, però de vegades s'han de prendre aquestes decisions", ha conclòs. I ha afegit que el pacte amb Liberals no ha estat el que l'ha fet decidir, ja que fa "tres dies" que va prendre la decisió i ha aclarit que "estava disposada a anar-hi" encara que no hi hagués pacte.

Considera que la seva participació en les territorials no té per què ser com un plebiscit a la feina feta al comú, perquè ha defensat que ha "treballat" per la parròquia, per "transformar-la" i quant a l'equip que l'acompanyarà ha manifestat que ella ha estat "molt exigent" en les persones que conformen la llista i considera que s'ha acabat confegint una "bona candidatura" amb "la idea" que ella "tenia al cap". De fet, ha defensat que és "normal" que ella escollís persones de la seva confiança per fer la llista i quant al fet que la fins ara consellera comunal de Desenvolupament Estratègic i Comercial i de Projectes Participatius, Meritxell López, vagi de número dos a la nacional ha manifestat que està "contentíssima" que sigui així i ha destacat que ha estat una decisió "del cap de Govern", que troba lògica ja que si ella hagués anat a la llista nacional hauria anat de dos perquè és d'Andorra la Vella i és la parròquia que té més població.

El fet que abandonin el comú tant ella, com Alain Cabanes i López, considera que no ha de tenir impacte en el funcionament, ja que ha manifestat que les persones que prenen el relleu estan capacitades per assumir la feina. Així, ha defensat que Astrié porta set anys al comú, "coneix els dossiers, està capacitat i preparat" i ha afegit que l'equip que es va escollir per a les comunals es va fer pensant que "tothom" pogués assumir una conselleria. És cert, ha admès, que només tindran deu mesos per fer la feina i els pot costar, però ha recordat que quan l'actual majoria va agafar les regnes del comú de seguida va esclatar la pandèmia i també ho van tenir complicat.

Sobre aquests tres canvis també ha parlat Astrié, que en el mateix sentit que Marsol ha defensat que les persones que entraran al comú estan "capacitades per assumir el rol" que els pertocarà i ha afegit que "sortosament" aquest canvi es dona al final del mandat, quan es tracta "d'acabar els projectes encaminats". També ha confirmat que el pacte amb Liberals i amb Progressistes-SDP. De fet, ha confirmat que Miquel Canturri serà cònsol menor; Gerard Estrella conseller major i Meritxell Pujol consellera menor.