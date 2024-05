Jordi Jordana sobre la polèmica de l'Agència de Protecció de Dades: “Els càrrecs de designació política no es poden fixar el sou, ha de ser Sindicatura”

Andorra la VellaL’Agència de Protecció de Dades (APDA) ha estat objecte de critica arran que ahir a la roda de premsa posterior a la Junta de Presidents el síndic general, Carles Ensenyat, anunciés que s’havia aturat un cobrament extra al sou de funcionaris de la Institució. Aquest ‘plus’ s’anava a cobrar al mes de juny, l’APDA ha desmentit haver pres una decisió ferma sobre els salaris dels càrrecs nomenats.

Jordi Jordana president del grup Demòcrates ha declarat a aquest diari que ha estat Sindicatura, qui controla els organismes independents del Consell General, qui va detectar aquesta irregularitat i, per tant, en consens amb els grups parlamentaris van decidir que no es cobrés aquest suplement.

“Els nivells superiors que són els càrrecs de designació política, no solament per l’APDA, també per altres organismes que depenen del Consell com: El Raonador, L’AQUA, el Tribunal de Comptes. Els càrrecs de designació política i qui fixa els seus salaris és Sindicatura. Llavors en detectar que es volia fer aquest increment, o el que almenys semblava doncs Sindicatura ho va posar en coneixement i els grups hem recolzat la proposta” ha afirmat Jordana.

“Els càrrecs de designació política no es poden fixar el sou, ha de ser Sindicatura”, afegeix el president de DA. “Això no té res a veure amb la feina que es fa a l’Agència de Protecció de Dades sinó de complir la normativa”.

Aquest matí, l’Agència ha emès un comunicat on assegura que no s’ha determinat definitivament cap mesura en aquest sentit, i que s’està treballant en la regularització d’una graella salarial que inclogui l’estudi de la bretxa salarial de gènere i l’equitat salarial de tot el personal.