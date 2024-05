L'Agència de Protecció de Dades desmenteix al Consell General i consultarà el cas amb Europa

Andorra la VellaEn resposta a les declaracions fetes ahir pel síndic general durant la roda de premsa, l’Agència de Protecció de Dades d’Andorra (APDA) ha emès un comunicat en què clarifica diversos punts clau sobre la seva gestió i operacions recents.

En primer lloc, l’APDA ha desmentit haver pres una decisió ferma sobre els salaris dels càrrecs nomenats. L'agència nacional de protecció de dades ha aclarit que no s’ha determinat definitivament cap mesura en aquest sentit, i que s’està treballant en la regularització d’una graella salarial que inclogui l’estudi de la bretxa salarial de gènere i l’equitat salarial de tot el personal.

Aturat el cobrament d’un ‘plus’ dins del sou de funcionaris de l’APDA

El síndic general, Carles Ensenyat, va comparèixer ahir a roda de premsa (posterior a la Junta de presidents, dels grups parlamentaris) on van assenyalar a través d’un informe que s’ha aturat el cobrament d’un ‘plus’ dins del sou de funcionaris de l’APDA que anaven a cobrar a partir d’aquest juny. El síndic va afirmar que ha estat una bona gestió frenar aquesta negligència a temps.

"Una informació incorrecta, imparcial i esbiaixada"

L’APDA ha aclarit que no es pot confirmar que s’hagi detectat una decisió sobre els salaris de càrrecs nomenats en el marc de la fiscalització del contracte del tècnic superior. L’agència nacional de protecció de dades no ha pres cap decisió ferma al respecte i ha lliurat tota la documentació necessària per a la seva fiscalització.

La institució presidida per Resma Punjabi ha destacat que les manifestacions fetes ahir en la roda de premsa es van produir quan l’APDA encara estava dins del termini per fer les al·legacions de l’informe d’intervenció. Això, segons la institució, va donar lloc a una informació incorrecta i esbiaixada que no va tenir en compte els aclariments necessaris.

"Cal assenyalar que les manifestacions fetes ahir en la roda de premsa van tenir lloc quan l’APDA encara estava dins del termini per fer les al·legacions de l’informe d’intervenció, i per tant es va fer pública una informació incorrecta, imparcial i esbiaixada sense tenir en compte els aclariments de l’APDA" manifesta el comunicat.

Pel que fa a l’actualització de la Guia interna de Gestió de Persones, l’APDA ha informat que a principis d’abril es va contractar una empresa especialitzada en recursos humans, que actualment continua desenvolupant les seves tasques.

Aquesta empresa està treballant en aspectes com la bretxa salarial de gènere, l’equitat salarial i el desenvolupament d’un diccionari de competències, segons el comunicat. L’Agència ha subratllat que no es treballa per una proposta d’augment de salari, sinó per garantir que les retribucions siguin justes i equitatives.

L’APDA ha reiterat el seu compromís amb la transparència i la rendició de comptes, tot i detectar incompatibilitats respecte a la fiscalització per part d’un ens polític. En aquest context, l’Agència ha anunciat que procedirà a consultar els òrgans europeus de protecció de dades sobre possibles ingerències indegudes per part del Consell General i els Grups Parlamentaris.

"L’APDA procedirà a fer una consulta als òrgans europeus de protecció de dades sobre diverses qüestions relacionades amb les ingerències indegudes per part del Consell General i dels Grups Parlamentaris i sobre la seva opinió en relació amb la fiscalització de l’Agència"

Així mateix, sol·licitarà recomanacions per assegurar la màxima transparència sense conflictes d’interessos. Finalment, la documentació consolidada per la Intervenció sobre aquestes qüestions es presentarà durant la setmana del 20 de maig, tal com estava previst.