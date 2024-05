Montaner demana canviar “urgentment” la llei que regula l'Agència de Protecció de Dades

Andorra la VellaCarine Montaner, presidenta del grup parlamentari Andorra Endavant del Consell General, ha expressat la seva preocupació i oposició respecte a la gestió de l'Agència de Protecció de Dades d'Andorra (APDA), en una declaració contundent. Segons Montaner, és urgent modificar la llei que regula l'APDA per evitar que el director o directora tingui "ple poder".

Montaner ha manifestat la seva oposició a l'augment de sou dins l'APDA, afirmant que des de l'inici de la legislatura s'han acumulat diversos elements problemàtics, incloent-hi aquest increment salarial. Ha assenyalat que ja n'hi ha prou amb aquestes pràctiques i que el Consell General ha pres una bona decisió a la Junta de presidents, vetllant per l'ús correcte dels fons públics.

En la seva intervenció, Montaner ha recordat que com a consellera no adscrita va votar en contra del nomenament de l'actual cap de l'APDA, argumentant que aquesta no tenia experiència en lideratge ni el currículum adequat per liderar l'Agència. Ha criticat la manca de competències en el domini de les activitats de l'APDA per part de la cap i ha denunciat el que considera un exemple clar d'amiguisme, ja que la persona en qüestió formava part de la llista dels Liberals.