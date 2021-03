Jover es mostra "sorprès" per l'informe dels comuns sobre les transferències

Andorra la VellaEl ministre portaveu i de Finances, Eric Jover, s’ha mostrat “sorprès” pel fet que un informe dels comuns els doni la raó en la reclamació sobre les transferències del 2017. Així ho ha manifestat qüestionat pels mitjans de comunicació després que aquest dimarts els comuns fessin públic que tenen aquest document que volen compartir amb el Govern per arribar a una entesa. D’aquesta manera, Jover destaca que la “posició del Govern és sòlida” i es basa no només en el criteri jurídic que ha estat avalat per la intervenció del Govern i també pel Tribunal de Comptes sinó que ha estat una pràctica habitual dels diferents governs.

Així, Jover ha recordat que el “gran debat” gira al voltant de la frase que determina que aquesta transferència es fa en relació als ingressos que “efectivament han estat liquidats”. Així, el ministre ha recordat que la controvèrsia rau en el fet que els comuns consideren que és tot el que s’hagi liquidat i el Govern fa la interpretació que es tracta del que realment s’ha cobrat. “Sembla lògic distribuir el que realment s’ha cobrat”, ha defensat Jover, que ha afegit que el Tribunal de Comptes ha “deixat clar” que l’executiu va fer les transferències que li tocava i ha reivindicat que en base al que feien altres governs els càlculs han estat els mateixos. “Entenc que legítimament els comuns puguin demanar” la part que de les transferències que consideren que no han cobrat, ha destacat el titular de Finances, que ha subratllat, però, la legitimitat de la posició governamental.

Contactes per la fiscalitat

D’altra banda, i qüestionat sobre la polèmica al voltant dels contactes que està establint Andorra sobre la realitat en matèria d’homologació internacional i transparència fiscal arran del projecte de llei de modificació de la llei de mesures per a la prevenció del frau fiscal que es treballa a Espanya, Jover ha incidit en el fet que “sembla” que les autoritats espanyoles estarien satisfetes amb la cooperació actual i ha reivindicat que Andorra actua amb “cooperació, transparència i rigor”, un missatge que des de diferents francs s’està intentant transmetre amb les autoritats espanyoles, per evitar que en el tràmit parlamentari aquesta llei pugui acabant obrint la porta a què Andorra sigui inclosa en una llista de països no cooperants.

Jover ha manifestat que aquestes esforços es van compartir amb els presidents dels grups parlamentaris perquè ells, al seu torn, també poguessin fer servir els “seus contactes”. I ha explicat que des de la majoria s'ha fet aquest treball amb “discreció” i no s’ha optat per “aparèixer en fotos o donar-se publicitat” i que, en canvi, el president del grup parlamentari socialdemòcrata, Pere López, ha “trencat unes regles del joc”, que el ministre ha admès que no estaven establertes, però que són “evidents”, ja que ha incidit que en qüestions fiscals cal la màxima discreció. “El que s’ha de prioritzar són els resultats”, ha incidit, volent deixar de banda les polèmiques i ha incidit en el fet que cal continuar exposant “que s’han fet els deures i que Andorra aposta pel rigor i no s’escau" que consti en cap llista de països no cooperants.