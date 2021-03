Treballs d'assessorament per a la prevenció de blanqueig de capitals per més de 31.000 euros

Andorra la VellaEl ministeri de Finances ha fet pública aquest dimecres l'adjudicació definitiva dels treballs d'assessorament d'Úria Menéndez Abogados per a l'elaboració del projecte de llei de transposició de la 5a Directiva de Prevenció del Blanqueig de Capitals i Finançament del Terrorisme. En concret, segons s'ha fet públic al Butlletí Oficial del Principat d'Andorra (BOPA), la contractació suposarà un cost pel Govern de 31.350 euros, amb un termini d'execució que s'allargarà fins aquest 31 de març.

D'altra banda, el ministeri que encapçala Eric Jover també ha acordat l'adjudicació dels treballs de prestació de serveis per implementar un programa d'emissió de deute públic en el mercat internacional, així com l'establiment de cada nova emissió singular. Així doncs, el bufet d'advocats Allen&Overy rebrà 63.300 euros per a la implementació del programa, 10.000 euros per cada nova emissió singular i 15.000 euros per l'actualització del programari. El bufet també s'encarregarà de la revisió dels termes i les condicions regulades per la legislació luxemburguesa i la redacció i negociació del contracte de distribució, si escau.

Per últim, també s'han adjudicat els serveis en matèria d'assessorament jurídic en dret andorrà respecte de la documentació d'aquest programa, així com de cada emissió singular, a Cases&Lacambra per uns imports que oscil·len entre els 110 i els 350 euros en funció del perfil dels professionals i les hores de treball. A més, s'ha acordat que el Bank of de New York Mellon s'encarregui dels serveis d'agència i de pagament del nou programa d'emissió de deute públic.