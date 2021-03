Els comuns compartiran amb el Govern un informe que els dona la raó sobre les transferències del 2017

Escaldes-EngordanyEls comuns compartiran amb el Govern un informe encarregat per les corporacions comunals en què es posa en relleu que la reclamació per les transferències del 2017 que no han percebut no ha prescrit i també “els dona la raó” sobre l’import reclamat. És per aquest motiu que les set corporacions “s’emplaçaran” a una reunió amb el Govern per exposar les conclusions d’aquest document. Els comuns, tal com ha explicat el cònsol major de Canillo, Francesc Camp, que ha exercit de portaveu dels cònsols juntament amb Rosa Gili, es donen encara uns mesos per acabar d’arribar a un acord amb l’executiu. En aquest sentit, la mandatària comunal escaldenca ha destacat, qüestionada pels mitjans, que no els agradaria haver de portar aquest cas a la justícia.

Així, Camp ha posat en relleu que l'opció d'anar a la Batllia hauria de ser "madurada i reflexionada" i ha afegit que de moment els comuns han de centrar esforços a arribar a un acord amb el Govern, tenint en compte, ha afegit, que encara tenen "uns mesos" per poder-ho fer, ja que l'informe avalaria que fins al setembre tindrien temps abans no prescrivís l'acció. "Encara tenim uns mesos per apropar posicions", ha manifestat Camp, que ha incidit en què ara les corporacions han "d'asseure's amb el Govern perquè tenim marge de temps".

Aquesta ha estat una de les qüestions que s'han tractat en la reunió de cònsols que s'ha celebrat a Escaldes-Engordany i en la qual, tal com ha explicat Gili, s'han analitzat diferents lleis i reglaments que afecten els comuns, com ara la de contractació pública, la de la funció pública, la de l'economia circular o reglaments com el lumínic o el del lleure. Precisament sobre aquest darrer la cònsol ha mostrat la "preocupació" d'Escaldes, ja que ha destacat que tenen "petits dubtes" que necessiten compartir amb l'executiu, tenint en compte el paper dels comuns en el lleure.

A més, els cònsols han rebut la visita del ministre d'Ordenament Territorial, Jordi Torres, i del cap de l'àrea de Mobilitat, Jaume Bonell, que els han exposat "de manera molt genèrica" el pla director de la mobilitat 2030, tal com ha explicat Gili, que ha recordat les competències comunals en la matèria. La cònsol major escaldenca ha detallat que Torres i Bonell han recordat que es vol fomentar el transport públic i els desplaçaments no motoritzats i que en aquests objectius els comuns hi estan molt implicats. També s'han emplaçat, tal com ha dit Gili, a parlar amb cadascun dels comuns per entrar al detall d'aquest projecte.

La reunió també ha servit per aprovar l'aportació que els comuns fan al programa Infoturisme i que suma una aportació de 150.00 euros entre les corporacions i 150.000 euros més per part d'Andorra Turisme. Camp ha recordat que a través d'aquest programa es tiren endavant projectes per fomentar l'activitat turística.