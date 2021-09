Marsol: "No podem deixar de reclamar una quantitat que considerem que és nostra, que ens toca"

Andorra la Vella"No podem deixar de reclamar una quantitat que considerem que és nostra, que ens toca". D'aquesta manera ha defensat la cònsol major d'Andorra la Vella, Conxita Marsol, la reclamació que fan els comuns de les transferències corresponents al 2017. Així, i tot i que encara no està decidit perquè els comuns disposen ara d'un mes abans de presentar el contenciós administratiu, ha manifestat que segurament hauran de ser els tribunals els que decideixin sobre aquest afer.

Així, la cònsol major de la capital ha manifestat que les corporacions comunals tenen un mes per analitzar la resposta de l'executiu i veure quins són els arguments que s'hi recullen. Ha afegit que caldrà veure si entre aquests arguments hi ha alguna cosa que pugui fer canviar d'opinió els comuns tot i que tenint en compte els posicionaments d'una part i l'altra fins ara "tot indica" que no serà així. D'aquesta manera, les corporacions comunals sembla que pactaran un recurs unitari i que l'afer acabarà en mans de la justícia.