El Govern respon als comuns que no té cap deute amb ells

Andorra la VellaAquest dimecres acabava el termini perquè el Govern respongués als comuns sobre el recurs que havien presentat en referència a les transferències del 2017. Finalment l'executiu, que podia respondre la demanda o fer silenci administratiu, ha respost a les corporacions comunals que manté la seva posició, és a dir, que no té cap deute amb els comuns. En aquest sentit, i tal com ha manifestat el ministre de Justícia i Interior, Josep Maria Rossell, que aquest dimecres ha exercit de portaveu de l'executiu, aquesta postura "ferma" del Govern està compartida pel Tribunal de Comptes. És més, des de l'executiu afirmen que també la intervenció general i el Consell General avalen el seu posicionament.

Els comuns defensen que el Govern els deu 7,5 milions corresponents a la liquidació de les transferències del 2017, mentre que des de l'executiu s'argumenta que no hi ha cap deute pendent. Ara el cas sembla que acabarà als tribunals, una possibilitat que els cònsols ja han manifestat.

Cal recordar que el passat mes de maig els comuns van fer públic un informe que els dona la raó i que llavors es va plantejar la possibilitat d'arribar a una entesa entre les dues parts. Jover ja va avançar, però, que la posició del Govern "era sòlida" i que es basava no només en el criteri avalat per la intervenció i el Tribunal de Comptes si no també en el que ha estat una pràctica habitual dels diferents governs.