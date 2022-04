La minoria d'Andorra la Vella denuncia que les sancions de circulació "s'han disparat"

Andorra la VellaEls consellers del PS + Independents d'Andorra la Vella han traslladat a la majoria comunal la preocupació de la formació envers l'augment de la partida relacionada amb les sancions de circulació i de zona horària segons es detalla en la liquidació dels comptes del 2021. Després de rebre diversos "inputs" per part de la ciutadania, la consellera Dolors Carmona denuncia que les multes "s'han disparat", assegurant que "deixes el vehicle estacionat i tens la sanció al cap de dos segons".

Malgrat que aquesta situació es produeix arran de l'entrada en vigor del nou Codi de Circulació, la formació no entén els motius que han portat a aquesta ampliació pressupostària, i es pregunta si des de la majoria s'ha donat alguna directriu específica als agents de circulació. La cònsol major d'Andorra la Vella, Conxita Marsol, assegura que "no s'ha donat cap instrucció en el sentit de sancionar més", i atribueix l'augment de les sancions a la nova normativa.

La cònsol posa en relleu que durant la pandèmia els agents de circulació eren més tolerants a l'hora de multar els conductors que estacionaven els seus vehicles en les zones verda o blava. Una vegada s'ha recuperat la normalitat, "es va començar a aplicar més control de les zones horàries perquè volem que hi hagi rotació". Quant als vehicles mal estacionats, Marsol denuncia que "les voravies són per a les persones i els cotxes no poden estar a sobre".