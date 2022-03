Andorra la Vella tanca el 2021 amb un dèficit de 352.000 euros

Andorra la Vella"Estem contents perquè tanquem l'exercici del 2021 amb un dèficit gairebé nul, i això vol dir que les previsions pressupostàries s'han complert pràcticament totes en el seu conjunt". D'aquesta manera el cònsol menor d'Andorra la Vella, David Astrié, ha valorat aquest dijous la liquidació del pressupost de la corporació del 2021, un document que mostra com l'exercici de l'any passat s'ha clos amb un dèficit de 352.635,83 euros. Novament, el comú ha continuat reduint el deute en uns 3,5 milions, fet que representa que actualment l'endeutament de la corporació se situï en 23 milions "enfront dels més de 43 amb els quals ens vam trobar en arribar al comú". Malgrat que la votació de la liquidació no ha comptat amb el suport dels consellers dels PS + Independents, que s'han abstingut, Astrié ha assenyalat que es tracta d'un pressupost que ha continuat "apostant per la inversió, generant riquesa i llocs de treball, i ajustant-se a les necessitats del moment".

Un dels principals raonaments del PS + Independents per no donar suport a la liquidació ha estat l'elevat import dels reconduïts, ja que pel 2021 es van comprometre unes inversions per valor de 19 milions, dels quals es van satisfer 10,2, però la resta (11,3 milions) s'acabaran pagant aquest any. Astrié ha assegurat que aquests imports reconduïts "responen a calendaris d'execucions de les obres". De fet, des del comú s'ha indicat que cal disposar de l'import total de l'adjudicació de cada inversió, malgrat que el pagament es fa a mesura que van avançant les diferents obres. Tot i això, la consellera socialdemòcrata Dolors Carmona, ha posat en relleu que "creiem que es podria fer una altra planificació pressupostària a nivell de crear plurianuals per donar resposta a aquests projectes que requereixen molta inversió i, a la vegada, més temps d'execució".

Pel que fa als ingressos, l'import liquidat en el capítol d'impostos directes a 31 de desembre del 2021 ha estat de 16.872.000 euros, uns 3,3 milions més del que s'havia pressupostat inicialment gràcies al bon moment actual en el sector de la construcció. El cònsol menor ha declarat que "aquests ingressos sobrevinguts són fruit d'una feina que es porta fent els darrers anys", ja que des del comú s'ha aconseguit guanyar la confiança dels inversors i és per això que la xifra final és més elevada que la prevista en un inici. Des de la minoria s'ha exposat que "nosaltres no som del parer de planificar-nos a partir de possibles sobrevinguts" i, per tant, "no estem d'acord amb aquesta manera de fer". Carmona ha considerat que el que s'ha de fer "és un pressupost anual, que s'inicia l'1 de gener i finalitza el 31 de desembre", fet que "expressa la voluntat dels projectes que es volen dur a terme durant aquest exercici pressupostari".

Quant a l'apartat de les despeses, l'execució pressupostària ha estat de 46.741.000 euros, xifra que representa el 77,5% del pressupost final, i 12,1 milions superiors a l'executada en el mateix període de l'exercici del 2020. Entre altres projectes, Astrié ha destacat inversions importants dutes a terme durant el 2021 com són la reconstrucció del Centre esportiu dels Serradells, l'embelliment de l'avinguda d'Enclar, les obres de la plaça de la Rotonda i els seus entorns, els treballs del Centre d'Art o la remodelació del carrer Callaueta.