Montaner sobre la retirada de la vacuna d'AstraZeneca: "Les etiquetes que he hagut d'aguantar per advertir dels efectes secundaris"

Andorra la VellaCarine Montaner, presidenta del grup parlamentari Andorra Endavant, s’ha pronunciat arran la retirada d’Astrazeneca de la seva vacuna Vaxzevria contra la Covid-19. Aquesta decisió arriba després que la farmacèutica reconegués la setmana passada que la seva vacuna podria causar efectes adversos relacionats amb la trombosi, encara que la firma farmacèutica se sent orgullosa de la seva feina durant la pandèmia.

La consellera general ha volgut remarcar que dels efectes secundaris que partirà la gent “ningú es fa responsable“, i critica la gestió de Govern per com es va gestionar la vacunació durant la crisi de la covid. De fet, Montaner durant la pandèmia va demanar la retirada del mercat andorrà d’Astrazeneca. La consellera de l'oposició va demanar per la indemnització dels afectats el gener del 2021.

“Hi havia molta pressió política per vacunar-se i ara qui pagarà els efectes secundaris de la gent que perd la salut?” assegura Carine Montaner. “Jo vull saber ara qui es fa càrrec dels efectes secundaris? Hi ha molta gent que s’ha sentit obligada a vacunar-se“.

“En aquest període em van titllar de tots els noms, quan jo feia només la meva feina que era avisar de què les vacunes estaven en fase experimental i poden haver-hi efectes secundaris” recorda la consellera sobre el rol durant la pandèmia. “És una pena tot plegat” afegeix.

Montaner es va posicionar escèptica respecte a la vacunació pels efectes secundaris durant la pandèmia, “però igual que qualsevol medicament, com el paracetamol” i pensa que “ningú avisava dels efectes secundaris, però hi eren“. A més, la presidenta d’Andorra Endavant ha remarcat que va haver d’aguantar moltes etiquetes només per advertir d’aquests possibles efectes i dels contractes estatals amb les farmacèutiques.