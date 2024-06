Naudi contra l'ús pedòfil de la Intel·ligència Artificial en menors

Andorra la VellaEl conseller Carles Naudi ha intervingut al Consell General durant el Debat d'Orientació Política, des de CC s'ha fet una lectura positiva sobre l'acompanyament de Govern amb el sector privat i marca com a objectiu que es continuï treballant en matèria de diversificació econòmica, que ha afavorit les polítiques públiques.

"No només volem preservar els sectors econòmics tradicionals i els que han aparegut, però també volem preservar el medi ambient, el paisatge, la nostra societat, l'estat del benestar... va afirmar el conseller.

"Ens cal seguir mantenint un equilibri pressupostari, Govern porta varis exercicis liquidant els comptes amb superàvit, que serveix per anar reduint el deute, i tenir un roc a la faixa per a quan no estiguem en un cicle expansiu, Govern faci ús de mesures de finançament públic, és a dir tirar de més endeutament, tirar d'allò que s'ha pogut estavliar per ajudar quan faci falta a la economica quan no vagi tan bé, que arribarà el moment" ha afegit Naudi.

El conseller també ha volgut criticar el turisme massiu que ha assolit Andorra, tot i que valorar positivament la millora del valor afegit en el turisme, però ha carregat sobretot a aquells excursionistes que venen amb autocaravana i que no paguen taxes. D'altra banda, elogia l'esforç de Govern en la reducció burocràtica dels tràmits i insta a continuar treballant en aquesta línia.

Un problema amb la IA

"No hi ha dubte que la IA ens obre un món de possibilitat" va començar a explicar el conseller de la Massana, qui va advertir dels perills d'aquesta nova eina, carregant contra l'ús delictiu de la intel·ligència artificial i declara que s'ha d'actuar amb duresa amb l'objectiu de protegir els menors.

"Ja ha mostrat tímidament alguns dels seus riscos, volem presentar una iniciativa legislativa que porta una modificació del Codi Penal per evitar els riscos indeguts de la IA, i quan dic això parlem penes de multes i si cal de presó. No és acceptable que la IA amb el seu ús indegut serveixi per distorsionar la realitat fer-ne un mal ús i fer danys", va exposar Carles Naudi.

De fet, Naudi ha mostrat la voluntat de CC per modificar el Codi Penal per castigar l'ús de la IA amb un fi pornogràfic i protegir els menors d'edat.

"Sobretot és absolutament inadmissible i s'ha de castigar quan la IA es fa servir per atacar i fer mal a les persones més vulnerables com els menors, sobretot si es fa amb un fi pornogràfic. Això s'ha de castigar amb el pes més dur de la llei, volem parar d'arrel l'ús més deplorable i fastigós que es pugui fer amb la IA" va afegir.