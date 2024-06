Habitatge, avortament, sostenibilitat i Europa: Les claus de la intervenció d'Espot

Andorra la VellaEl cap de Govern, Xavier Espot, ha destacat en el seu discurs d’aquest dimecres les principals prioritats del seu executiu, en el marc del debat sobre l’orientació política del Govern. Durant una intervenció que s'ha estès per una hora i 45 minuts, Espot ha defensat les mesures implementades fins ara, ha detallat les reformes en curs i ha apel·lat al diàleg i consens entre les forces polítiques.

Habitatge i sostenibilitat

El cap de Govern ha començat la seva intervenció centrant-se en l’accés a l’habitatge i el creixement sostenible, temes que considera essencials per a l’executiu des del començament de la legislatura.

Espot ha subratllat la importància del projecte de llei de creixement sostenible i el dret a l'habitatge, que el Govern vol portar al Parlament abans de finalitzar aquest període de sessions. Entre les mesures destacades es troben les modificacions a la llei d’immigració, les restriccions sobre els habitatges d’ús turístic, la reforma de la taxa turística i la implantació de la vinyeta, així com canvis en les plusvàlues immobiliàries i l’ITP.

"Actitud oberta i constructiva per si cal incorporar salvaguardes que infonguin tranquil·litat a les persones o sectors concernits; sempre, però, que aquestes garanties no desvirtuïn l'eficàcia d'aquestes dues propostes que per a nosaltres són ineludibles si volem fer compatible el dret a l'habitatge amb el creixement sostenible".

A més, el cap de Govern ha anunciat que aquest estiu es faran les primeres 27 adjudicacions dels pisos a l’edifici Tobira d’Andorra la Vella, i que a finals d'any es faran 40 més a Roureda de Sansa i l’Hermus d’Encamp.

De fet, ha avançat la modificació del reglament que regula l’accés als pisos del parc públic d’habitatge a preu assequible per incloure els joves que viuen amb els seus pares i mares i que no poden acreditar que destinen més d'un 30% dels seus ingressos a pagar el lloguer.

Relació fonamental entre la construcció i el creixement sostenible

Pel que fa al projecte de llei de creixement sostenible, Espot ha reiterat que la cessió dels pisos buits serà l’última opció, buscant que els mateixos propietaris els posin al mercat. Ha expressat la voluntat d’adoptar una actitud oberta i constructiva per incorporar salvaguardes que proporcionin tranquil·litat a les persones i sectors afectats, sempre que no desvirtuïn l’eficàcia de les mesures.

El cap de Govern ha ressaltat els estudis de capacitat de càrrega que estan elaborant els comuns, i la revisió de la Llei d'ordenament general del territori i urbanisme. També ha manifestat la intenció de protegir el 30% del territori abans del 2030 i de presentar el projecte per a la declaració del país com a reserva de la biosfera a la Unesco.

"El que volem és endreçar i modular el flux de visitants que cada any rep el nostre país, i per fer-ho no podem centrar-nos només en els turistes -en les persones que pernocten a Andorra, atraient cada cop més perfils amb més poder adquisitiu, sinó que cal incidir especialment en els excursionistes" ha assenyalat Espot.

Millorar el poder adquisitiu

Espot ha defensat una desintervenció gradual del mercat de l’habitatge de lloguer, passant de polítiques intervencionistes a reguladores. També ha subratllat la necessitat de reduir la intervenció estatal en els salaris, afavorint la negociació col·lectiva per determinar els increments.

No obstant això, ha reafirmat el compromís de l'executiu d’augmentar progressivament el salari mínim fins al 60% del salari mitjà. Ha destacat que el salari mínim ha crescut un 31% des del 2019, el doble que l’IPC acumulat, i que tots els salaris per sobre del mínim fins al mitjà s’han incrementat un 4,6% aquest any.

L'Acord d’associació i la diversificació econòmica

Espot ha destacat la importància de la diversificació i la innovació en el teixit productiu, subratllant els avantatges de l'acord d'associació. Ha anunciat l’aposta per la creació d’una àrea d’innovació aprofitant les sinergies entre l’entorn acadèmic i el professional.

El cap de Govern ha volgut agrair i remarcar a tots els ciutadans que han assistit a les reunions de poble i valora positivament la feina feta pel Govern amb l'objectiu de què els ciutadans tinguin tota la informació per la consulta vinculant del 2025 sobre l'Acord. A més ha anunciat que aquest estiu es publicarà el text de l'Acord en tots els idiomes, català inclòs.

Drets socials i avortament

Espot ha recordat la voluntat d’igualar progressivament la baixa de paternitat a la de maternitat a partir del 2025. També ha avançat una proposta per eximir de responsabilitat penal a les dones que decideixin interrompre voluntàriament l’embaràs dins de determinades condicions, amb l’objectiu de desvincular l’avortament de la resposta penal.

Afers socials, salut i educació

En salut, ha reivindicat el Pacte nacional per a la qualitat, eficiència i sostenibilitat del sistema sanitari, i el desplegament del Pla integral de salut mental i addiccions. En educació, ha ressaltat la importància de les noves tecnologies, l’ampliació de la Universitat d’Andorra, i la creació de l’Observatori de la Formació Professional.

Finalment, Espot ha anunciat que Andorra acollirà els Jocs dels Petits Estats d'Europa el 2025, amb una política ambiciosa de subvencions i ajuts a les federacions i entitats esportives del país. També ha destacat la creació d'un programa de promoció de l'esport femení i el suport a l’esportista d’alt nivell.