El nou partit de dretes, només centrat en el projecte

Andorra la VellaL'excònsol de Sant Julià de Lòria i actual opositor al Comú, Josep Majoral, ha fet declaracions sobre el projecte de creació d'un nou partit de dretes a Andorra. Una iniciativa que, segons ell, no compta encara amb una figura clara per liderar-lo.

Majoral ha expressat els seus dubtes respecte a aquest nou moviment polític sorgit com a reacció a les polítiques de Demòcrates per Andorra (DA), el partit liderat per l'actual cap de Govern, Xavier Espot.

En les seves declaracions, Majoral ha destacat: "No veig cap líder, no el veig. No s'està parlant de persones ni de res, només del projecte." Deixant entreveure que, tot i que hi ha un moviment crític amb el Govern actual, la manca de lideratge és un obstacle important per a la consolidació d'aquesta nova força política. A més, ha reconegut que "hi ha una part que no està conforme" amb les polítiques de DA. Fet que podria estar impulsant aquestes trobades i iniciatives.

Les paraules arriben en un moment en què es confirma que la creació d'un nou partit de dretes està avançant, però amb dificultats. Diversos membres d'aquest moviment han expressat el seu desacord amb l'executiu d'Espot, especialment per la seva percepció d'una deriva d'esquerres del Govern.