Majoral confirma els moviments per confeccionar una alternativa política nacional de dretes

Andorra la VellaL'excònsol major i ara cap de l'oposició al comú de Sant Julià de Lòria, Josep Majoral, ha desmentit que sigui ell qui està liderant els contactes per a la creació d'un nou partit de dretes. En una entrevista concedida aquest dimecres a Avui serà un bon dia, ha parlat sobre la necessitat d'un projecte així per a la política andorrana i ha reconegut que forma part de les converses per a la possible confecció de la plataforma.

Majoral considera que en aquesta etapa tan incipient del projecte, el que es necessita ara és establir el marc ideològic del partit i els seus objectius, i que després ja arribarà el moment de parlar de noms. Veu indispensable la "reagrupació del centredreta" en favor de "la salut de la política andorrana".

Qüestionat sobre si es podria reprendre la marca de Terceriavia, reflexiona que aquesta etiqueta ja està prou cremada electoralment i que és necessari plantejar una marca nova.

L'excònsol de Sant Julià reconeix que arran d'una entrevista seva van sorgir trucades i propostes d'altres agrupaments de dretes, i que si el projecte tira finalment endavant, vol formar part de la fundació d'aquesta nova marca electoral i estar a la taula de decisions. Ha insistit, tot i això, que en cap cas està sent el promotor o el líder d'aquest corrent.