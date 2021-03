Padreny recorda al Govern que fa un any que qüestionen el Cirque

Andorra la VellaEl Cirque du Soleil tampoc actuarà aquest estiu al país. Davant el risc que podria tenir el fet d'haver de cancel·lar les funcions quan aquestes ja estiguessin programades, la qual cosa tindria un cost econòmic, des d'Andorra Turisme i el ministeri de Turisme s'ha decidit anunciat aquest dilluns que posposen l'actuació per a l'any que ve. I el conseller general del PS, Roger Padreny, ha aprofitat l'anunci per recordar als responsables que des del juliol de l'any passat han fet dues preguntes orals, preguntes escrites i una demanda d'informació al Consell General que qüestionaven la realització de l'espectacle en plena pandèmia.

“Des del PS no tenim cap bola de vidre però tampoc era necessari”, ha ironitzar el conseller socialdemòcrata, davant l'anunci de cancel·lació de l'espectacle d'aquest estiu.

Més enllà del “secretisme” i “l'opacitat” que, segons el PS, envolta tot allò relacionat amb la contractació del Circ del Sol, des del grup parlamentari socialdemòcrata, asseguren, s’ha pogut constatar que per l'espectacle del 2020 s'havien avançat uns 700.000 euros (un pagament, en data 29 de gener del 2020 i un segon en data 9 de març del 2020: el primer de 225.006,67 € i el segon de 463.006,17). També han pogut comprovar com el passat 7 d'agost es va formalitzar la pròrroga del contracte pels anys 2021 i 2022, amb un valor total de més de 2,6 milions d'euros anuals per cada edició.