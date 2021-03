El partit de Carine Montaner ja té nom i logotip

Andorra la VellaFa una setmana anunciava que estripava el carnet de Terceravia i hi afegia el desig de donar forma a un nou projecte polític d'àmbit nacional, i aquest dimarts, ja l'ha batejat i ha mostrat el logo. La consellera general no adscrita, Carine Montaner, ha explicat a RTVA que el seu nou partit es dirà Andorra Endavant i el representarà el logotip de la silueta d'un colom amb una branca d'olivera representada amb els colors de la bandera andorrana.

Més novetats: Montaner ha explicat que hi ha “molts empresaris" que li donen suport perquè estan "preocupats pel rumb del país” i ha desmentit que un d'ells sigui l'ordinenc Enric Dolsa. Segons ha explicat la consellera, un dels punts forts del nou partit hauria de ser ajudar que els inversors estrangers es sentin còmodes al Principat, i ha parlat del projecte de crear una plantació de cànnabis terapèutic que no va fructificar en la legislatura passada “perquè no se li van donar facilitats”.