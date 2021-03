Carine Montaner deixa Terceravia i planteja la creació d'un nou partit

Andorra la VellaCarine Montaner ha deixat de ser consellera general de Terceravia, després que aquest dilluns hagi presentat la seva dimissió. Segons ha anunciat ella mateixa per mitjà de les xarxes socials, a partir d'ara i fins que acabi la legislatura seguirà a la cambra legislativa com a consellera no adscrita. Montaner havia estat envoltada de polèmica arran de diverses publicacions que l'enrolaven en l'assessorament d'un grup de ciutadans negacionistes amb les vacunes antiCovid. Ella sempre ha defensat que únicament és una veu crítica amb la gestió que el Govern ha fet amb la pandèmia i amb algunes de les mesures que s'han pres. Així doncs, la parlamentària abandona el paraigua de la formació conservadora i acabarà la legislatura amb una retallada de salari i sense les hores de dedicació retribuïdes que ha tingut fins avui, perquè deixarà de treballar al Consell a jornada completa.

Arran de la polèmica mencionada amb un mitjà de comunicació del país, la consellera ha avançat que durà una denuncia a la Fiscalia per algunes de les informacions publicades, que titlla de “difamatòries”, “calúmnies” i d'”assetjament mediàtic”. Finalment, Montaner avança la intenció de crear un nou partit polític nacional “més proper als ciutadans amb l’objectiu de fer d’Andorra un referent internacional, una Andorra forta i més justa lluny de l’amiguisme i de les injustícies”.

Carine Montaner